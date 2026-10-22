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Lisa Cappalli y Gustavo Arango: una conversación en pasarela

Los diseñadores presentaron sus respectivas colecciones simultáneamente en el desfile número 700 de San Juan Moda

22 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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Gustavo ArangoGustavo ArangoLisa Cappalli
1 / 19 | Lisa Cappalli y Gustavo Arango: una conversación en pasarela. Gustavo Arango - Suministrada
Por Liz Sandra Santiago Rivera

Lisa Cappalli y Gustavo Arango han vivido lo que muchos diseñadores sueñan alcanzar: una carrera sólida, un estilo definido, el reconocimiento del público y una clientela fiel. Además de eso, los une el amor por la moda y una buena amistad que han labrado con el paso de los años.

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En esta temporada de San Juan Moda, denominada Poder Sutil, Cappalli y Arango decidieron presentar sus propuestas simultáneamente en el desfile número 700 del evento, que ya cuenta con más de una veintena de ediciones.

Minutos antes de comenzar el desfile, Cappalli y Arango hicieron algo poco común para ambos: tomaron los micrófonos para compartir con los presentes en el ballroom del Hotel Vanderbilt una conversación amena y hasta reveladora.

La amistad entre ambos se remonta a mucho antes de que sus nombres se convirtieran en referentes de la moda puertorriqueña, pues sus madres trabajaron juntas en el taller de Millie Arango, progenitora de Cappalli.

Luego de la breve charla, en la que no faltaron las risas y los aplausos, comenzó el desfile que parecía prolongar aquella conversación sobre la pasarela.

Lisa Cappalli
Lisa Cappalli (Suministrada)

Del lado izquierdo aparecían las creaciones de Cappalli y del derecho, las de Arango. En una sutil coreografía, las modelos desfilaban de un lado a otro, de manera que toda la audiencia pudiera apreciar de cerca las propuestas de ambos diseñadores.

Por un lado, Cappalli se mantuvo fiel a ese estilo que une lo bohemio y lo moderno, en el que destacan los encajes y los bordados. Su propuesta incorporó cortes asimétricos, volantes y mucha coquetería. La diseñadora mostró un juego de colores entre los grises, azules y violetas, manteniendo el negro como protagonista.

Por su parte, Arango optó por el uso del negro, con algunas piezas y estampados en los que aparecía el blanco. Entre transparencias, telas superpuestas, volúmenes y una riqueza de texturas, las modelos parecían flotar sobre la pasarela.

Como cierre del desfile, Denise Quiñones, Miss Universe 2001, modeló un vestido blanco, similar al que lució la noche en que conquistó la corona universal.

Gustavo Arango
Gustavo Arango (Suministrada )

Más que un desfile compartido, Cappalli y Arango presentaron un diálogo creativo en el que, a pesar de tener estilos muy diferentes, encontraron un punto en común: el talento y la pasión por la moda.

Tags
San Juan ModaGustavo Arango
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