San Juan Moda celebrará su edición 33 con 700 pasarelas y un homenaje a Desirée Lowry

El evento se llevará a cabo entre el 15 y el 30 de octubre, con sus pasarelas en los hoteles Condado Vanderbilt y La Concha Resort, así como presentaciones especiales en Centro de Bellas Artes de Santurce, el hotel Caribe Hilton y el Teatro Francisco Oller en Bayamón.

La nueva temporada de San Juan Moda será dedicada a la modelo y presentadora Desirée Lowry, por su trayectoria, legado y aportación al desarrollo de la industria. El vínculo de la producción y la también Miss Puerto Rico 1995 está marcada por el apoyo de su agencia de modelos, Lowry, que fue una de las primeras que respaldó al evento, contribuyendo al crecimiento de un proyecto que, 13 años después, alcanza las 700 pasarelas.

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“Llegar a 13 años, 33 ediciones y 700 pasarelas es mucho más que alcanzar una cifra. Representa cientos de diseñadores, modelos, maquillistas, estilistas, productores y profesionales que han creído en esta plataforma. Dedicar esta edición a Desiree es reconocer también a quienes estuvieron desde el comienzo y ayudaron a construir esta historia”, expresó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

La temporada comenzará el 15 de octubre con Las Fabulosas de San Juan Moda. El 16 de octubre se celebrará Belleza 360 en el Centro de Bellas Artes de Santurce, seguido por la celebración del 45 aniversario de Heriberto Vázquez.

El 17 de octubre, el Caribe Hilton será escenario de First Look, con Héctor Molina, Anthony Cintrón, Carlos Javián y Yann.

El calendario continuará el 18 de octubre con Stella Nolasco. El 19 de octubre, las presentaciones de Gustavo Arango y Lisa Cappalli marcarán oficialmente la pasarela número 700 de San Juan Moda. El 20 de octubre será el turno de Reynaldo Álvarez y Marcos Carrazana. Estas presentaciones se realizarán en el Condado Vanderbilt.

Del 21 al 24 de octubre, La Concha Resort recibirá una amplia programación que incluye Moda Urbana, Juan Colón, Carlos Alberto, Antuanne, Emerge RD, Texeira, Eddie Guerrero, Urica, Lisa Porrata, Moda Infantil, Moda Plus, Mel Durán y Classique Model, con la presentación de Carmen Chirino y ENZO.

Luis Antonio presentará su colección el 24 de octubre, a las 8:30 p.m., en una “Secret Location”, cuyo escenario será revelado próximamente.

La programación continuará el 29 de octubre con Paradeigma, en el Teatro Francisco Oller de Bayamón, y culminará el 30 de octubre con David Antonio, en el Condado Vanderbilt.