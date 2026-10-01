Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
1 de octubre de 2026
87°Probabilidad de lluvias y tronadas
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

San Juan Moda celebrará su edición 33 con 700 pasarelas y un homenaje a Desirée Lowry

El evento se llevará a cabo entre el 15 y el 30 de octubre, con sus pasarelas en los hoteles Condado Vanderbilt y La Concha

1 de octubre de 2026 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desirée Lowry durante una de las pasadas ediciones de San Juan Moda en la pasarela de Marcos Carrazana. (Suministrada)
Por Magacín

San Juan Moda celebrará su trigésima tercera edición bajo el lema “Poder Sutil”, con la presentación de las propuestas de diseñadores de moda de la talla de Stella Nolasco, Luis Antonio, Marcos Carrazana, Lisa Cappalli y Gustavo Arango, entre otros.

El evento se llevará a cabo entre el 15 y el 30 de octubre, con sus pasarelas en los hoteles Condado Vanderbilt y La Concha Resort, así como presentaciones especiales en Centro de Bellas Artes de Santurce, el hotel Caribe Hilton y el Teatro Francisco Oller en Bayamón.

La nueva temporada de San Juan Moda será dedicada a la modelo y presentadora Desirée Lowry, por su trayectoria, legado y aportación al desarrollo de la industria. El vínculo de la producción y la también Miss Puerto Rico 1995 está marcada por el apoyo de su agencia de modelos, Lowry, que fue una de las primeras que respaldó al evento, contribuyendo al crecimiento de un proyecto que, 13 años después, alcanza las 700 pasarelas.

“Llegar a 13 años, 33 ediciones y 700 pasarelas es mucho más que alcanzar una cifra. Representa cientos de diseñadores, modelos, maquillistas, estilistas, productores y profesionales que han creído en esta plataforma. Dedicar esta edición a Desiree es reconocer también a quienes estuvieron desde el comienzo y ayudaron a construir esta historia”, expresó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

La temporada comenzará el 15 de octubre con Las Fabulosas de San Juan Moda. El 16 de octubre se celebrará Belleza 360 en el Centro de Bellas Artes de Santurce, seguido por la celebración del 45 aniversario de Heriberto Vázquez.

El 17 de octubre, el Caribe Hilton será escenario de First Look, con Héctor Molina, Anthony Cintrón, Carlos Javián y Yann.

El calendario continuará el 18 de octubre con Stella Nolasco. El 19 de octubre, las presentaciones de Gustavo Arango y Lisa Cappalli marcarán oficialmente la pasarela número 700 de San Juan Moda. El 20 de octubre será el turno de Reynaldo Álvarez y Marcos Carrazana. Estas presentaciones se realizarán en el Condado Vanderbilt.

Del 21 al 24 de octubre, La Concha Resort recibirá una amplia programación que incluye Moda Urbana, Juan Colón, Carlos Alberto, Antuanne, Emerge RD, Texeira, Eddie Guerrero, Urica, Lisa Porrata, Moda Infantil, Moda Plus, Mel Durán y Classique Model, con la presentación de Carmen Chirino y ENZO.

Luis Antonio presentará su colección el 24 de octubre, a las 8:30 p.m., en una “Secret Location”, cuyo escenario será revelado próximamente.

La programación continuará el 29 de octubre con Paradeigma, en el Teatro Francisco Oller de Bayamón, y culminará el 30 de octubre con David Antonio, en el Condado Vanderbilt.

“Trece años después seguimos evolucionando, abriendo espacios y apostando al talento. Las 700 pasarelas cuentan una historia de perseverancia y de industria. San Juan Moda nació para crear oportunidades y hoy podemos mirar hacia atrás y ver cuánto ha crecido la moda puertorriqueña junto a nosotros”, añadió Bermúdez.

Tags
San Juan ModaModaPuerto RicoStella NolascoLuis Antonio
ACERCA DEL AUTOR
Magacín
MagacínArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 1 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: