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Moda regional y talento emergente: lo que traerá la cuarta edición del Puerto Rico Fashion Week

El evento se celebrará del 12 al 18 de octubre en El San Juan Hotel

30 de septiembre de 2026 - 5:48 PM

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El Puerto Rico Fashion Week se celebrará en El San Juan Hotel con talento emergente, veteranos de la moda e invitados internacionales. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

El Puerto Rico Fashion Week (PRFW) anunció este miércoles el itinerario para su cuarta edición, que se celebrará del 12 al 18 de octubre, en El San Juan Hotel, en Isla Verde, con eventos enfocados en la visibilidad del talento emergente y el desarrollo de la industria de la moda.

La iniciativa presentará una fusión de talento local y regional con la expectativa de posicionar a Puerto Rico como un referente de moda regional.

Entre los diseñadores del patio que presentarán sus colecciones en el icónico “ballroom” de la hospedería se encuentran Jaer Cabán, José Raúl, Edd Aponte, Juan Carlos Collazo y Elier Aubret. Mientras, como invitados internacionales, están Mar Beltrán, de Colombia; Loren Cabrero, de República Dominicana; y Bryan Quan, de Guatemala.

“Queremos que Puerto Rico sea reconocido como uno de los grandes puntos en encuentro de la moda en el Caribe y Latinoamérica. Queremos construir una plataforma desde el cual nuestros talentos puedan mirar al mundo y decir estoy listo”, expresó Zuleika Zayas, fundadora del PRFW.

El evento se gesta al amparo de la Ley 155-2024, que crea una política pública para el desarrollo de la moda en Puerto Rico, como una industria creativa que aporta al desarrollo económico, declarando la segunda semana de octubre como la semana de la moda en el archipiélago.

“Celebramos un futuro donde la moda puertorriqueña tenga mayor presencia internacional. Un futuro donde nuestros jóvenes encuentren oportunidades aquí. Un futuro donde la creatividad y la empresa caminen juntos. Un futuro donde Puerto Rico no solamente participe de la conversación global que haya en moda, sino que ayude a construirla”, subrayó Zayas.

El PRFW incluirá presentaciones de los estudiantes de distintas escuelas y universidades de moda en el país. Por ejemplo, incluyeron el proyecto “El Alfiler”, que impacta principalmente a estudiantes de escuelas vocacionales.

Igualmente, se celebrará la final de la competencia “The Emerging Puerto Rico”, con la participación de los jóvenes diseñadores José Julián, Agosto Meléndez, Keyla Ramos Ayala, Alexandra Astor Cabanillas, Fernando Burgos Meléndez, Zaphkiel Ocasio Landruá y Edwin J. González Colón.

La diseñadora Lisa Thon destacó que esta es la única plataforma en Puerto Rico que integra a las universidades de moda, algo que considera importante para la integración y visibilidad del talento emergente.

“En el camino de un diseñador vienen muchas inspiraciones de las tendencias y de los análisis que hacemos...pero lo más importante es que nos mantengamos genuinos y contemos nuestra propia historia como puertorriqueños”, sostuvo la también profesora.

La plataforma fomentará el desarrollo de conversaciones necesarias para el fortalecimiento de la industria, a través de The Business of Fashion Talks. Asimimso, contarán con experiencias de arte en vivo como el MUSA Experience, lanzamientos y fiestas exclusivas.

Como parte de la iniciativa para posicionar a Puerto Rico en el escenario de la moda regional, Edd Aponte también se presentará en la RD Fashion Week. Su colección “Décima” celebra su primera década en la moda y se inspira de sus orígenes en Barranquilas, así como el legado musical de su familia.

En tanto, Lisa Thon llevará su colección “Maximaliza” a la Semana de la Moda de Guatemala. La propuesta está inspirada en el país centroamericano, en el que vivió durante su adolescencia y fue el lugar en el que tuvo su primer acercamiento a los textiles.

Finalmente, José Raúl llevará su colección “Experimental”, que conmemora sus 20 años de trayectoria con un repaso a su ADN como diseñador, en la ciudad de Chicago en el Runway Latin X.

Las personas interesadas en participar del PRFW, pueden reservar su espacio en www.prfashionweek.com. A continuación, el calendario del evento:

Lunes, 12 de octubre de 2026

  • Fashion Calendar
  • Lanzamiento Revista Versátil

Martes, 13 de octubre de 2026

  • Proyecto Alfiler
  • Sesión Especial en la Cámara de Representantes
  • Cena Temática a Beneficio de Toroverde Foundation
  • MUSA Experience

Miércoles, 14 de octubre de 2026

  • The Business of Fashion Talks
  • Academia Tommie Hernandez
  • Presentación de Universidades:
  • Collab de diseñadores locales:
  • Pasarela de diseñadores puertorriqueños
  • Final de The Emerging PR

Jueves, 15 de octubre de 2026

  • Edd Aponte
  • Mar Beltrán, de Colombia
  • Elier Aubret
  • UNRTD Magazine After Party

Viernes, 16 de octubre de 2026

  • Jaer Cabán
  • Bryan Quan, de Guatemala
  • José Raúl

Sábado, 17 de octubre de 2026

  • Loren Cabrero, de República Dominicana
  • Juan Carlos Collazo
Tags
ModaEl San Juan HotelLisa ThonJaer CabánElier Aubret
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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