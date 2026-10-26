Otro ángel de Victoria’s Secret en la vida de Tom Brady

Medios estadounidenses han informado que el quarterback retirado, siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, de 49 años, podría estar teniendo un romance con la supermodelo de Victoria’s Secret Candice Swanepoel, de 38.

Esto trasciende cuatro años después de Brady finalizar su divorcio con Gisele Bündchen, reconocida supermodelo brasileña con la que estuvo trece años de matrimonio y dos hijos en común.

La estrella retirada de la NFL podría haber iniciado una nueva historia de amor con la otra ángel de Victoria’s Secret, aunque esta relación aún no ha sido confirmada públicamente por ninguno de los dos, que pusieron fin a relaciones de larga duración.

Aunque desde su divorcio de Bündchen, Brady ha mantenido su vida sentimental bajo estricta privacidad, a principios de este año comentó que salir con alguien no era realmente su objetivo. Asimismo, subrayó que su carrera y sus hijos son su prioridad.

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“¿Sabes qué? No tengo mucho tiempo para una vida personal ni para mí mismo, pero me encanta trabajar y adoro a mis hijos. Me gusta estar ocupado y sentirme realmente realizado con lo que hago", comentó a la revista People en julio pasado,

“Por eso, estoy trabajando en proyectos fantásticos y colaboro con equipos maravillosos que llevan a cabo iniciativas muy positivas”, añadió en ese entonces.

Cabe destacar que, al igual que Brady, Swanepoel ha mantenido una gran discreción sobre su vida sentimental desde que ella y su exprometido, Hermann Nicoli, pusieron fin a su relación en 2018, tras 14 años juntos.