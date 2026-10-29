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Kim Kardashian y el collar de $6.1 millones que perteneció a Elizabeth Taylor

La empresaria se probó en Roma la histótica pieza de Bvlgari que Richard Burton regaló a la actriz de Hollywood

29 de octubre de 2026 - 5:38 PM

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Kim Kardashian durante el Vanity Fair Oscar Party en Los Ángeles. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Hay joyas que trascienden las tendencias y se convierten en parte de la historia. Ese es el caso del icónico collar de esmeraldas y diamantes de Bvlgari que perteneció a Elizabeth Taylor y que, décadas después, volvió a acaparar miradas al ser lucido por Kim Kardashian.

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La empresaria compartió el pasado 28 de octubre, a través de su cuenta de Instagram, un video de su visita a una boutique de Bvlgari en Roma, donde tuvo la oportunidad de admirar y probarse la histórica pieza, guardada en los archivos de la casa de joyería.

La experiencia fue organizada por su estilista y el de Zendaya, Law Roach, como un regalo de cumpleaños para Kardashian, quien cumplió 46 años el 21 de octubre. La sorpresa ocurrió durante su viaje a la capital italiana, como parte de la promoción de la segunda temporada de la serie All’s Fair.

En el video,Kim Kardashian aparece acompañada de su madre, Kris Jenner, mientras el equipo de Bvlgari presenta la joya, que rara vez sale de sus archivos. Emocionada por la oportunidad, Kardashian agradeció a Roach por hacer posible el encuentro y describió el gesto como el mejor regalo de cumpleaños.

Una joya con historia de amor

El collar, creado por Bvlgari en la década de 1960, fue un regalo del actor Richard Burton a Taylor, con quien protagonizó una de las historias de amor más célebres de Hollywood.

La pieza está compuesta por 16 esmeraldas engastadas en platino y rodeadas de diamantes, con una esmeralda central de 23.46 quilates que puede separarse y utilizarse como colgante. Su diseño representa el estilo opulento que distinguió a Taylor, reconocida tanto por su trayectoria cinematográfica como por su extraordinaria colección de joyas.

En 2011, Bvlgari recuperó el collar durante una subasta de las joyas de la actriz organizada por Christie’s. La pieza alcanzó un precio aproximado de $6.1 millones, según reportes de la época.

La conexión de Kim Kardashian con Elizabeth Taylor

La admiración de Kardashian por Taylor va más allá de sus joyas. En el video publicado en Instagram, la empresaria contó que tuvo la oportunidad de conversar por teléfono con la actriz sobre el collar antes de su fallecimiento, en 2011.

También recordó que, poco después de su muerte, visitó su residencia y pudo ver parte de su colección personal antes de que sus pertenencias fueran retiradas.

La fascinación de Kardashian por la estrella de “Cleopatra” (1963) también se ha reflejado en sus elecciones de vestuario y en otros homenajes a su imagen. Esta vez, el encuentro con una de sus joyas más reconocidas unió el legado de una leyenda de Hollywood con el interés contemporáneo por las piezas históricas de alta joyería.

Con su publicación, Kardashian permitió a sus seguidores asomarse a una experiencia poco habitual: contemplar de cerca una joya que no solo destaca por el valor de sus piedras preciosas, sino también por la historia personal y cultural que lleva consigo.

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