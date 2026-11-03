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Una pasarela esculpida por el viento: Luis Antonio cierra San Juan Moda 2026

La colección “EOLIA, Sculpted by the Wind” presentó siluetas fluidas y tonalidades delicadas para la edición otoño

3 de noviembre de 2026 - 11:56 AM

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Madison Anderson Berríos. (carlos amezquita cesareo)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

San Juan - El diseñador puertorriqueño Luis Antonio fue el encargado de cerrar la edición otoño 2026 de San Juan Moda con la presentación de su más reciente colección, “EOLIA, Sculpted by the Wind”.

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Celebrado la noche del domingo en la plazoleta del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, el desfile presentó una elegante propuesta inspirada en la mitología griega, con tonalidades como verde menta, azul cielo, marrón y albaricoque.

La colección, inspirada en el movimiento del viento, evocó esa sensación de ligereza y fluidez que, según expresó su creador, se reflejó en las prendas “como si el aire las hubiera esculpido”.

Precisamente, el viento y la “lluvia de bendiciones”, como la catalogaron los allí presentes, fueron parte del escenario de la velada y aportaron un toque natural y espontáneo al desfile, que reunió a personalidades como las reinas de belleza Kiara Liz Ortega, Madison Anderson Berríos, Vicky Carbonell y Jennifer Barreto.

Asimismo, contó con la presencia de la estrella de reality shows y modelo venezolana Aleska Génesis, como invitada especial.

Cabe destacar que esta edición, la número 34 de San Juan Moda, tuvo un significado especial, pues fue dedicada a Desirée Lowry y conmemoró, además, el hito de las 700 pasarelas, un acontecimiento que refleja la continuidad del evento y su compromiso con el desarrollo y la exposición del talento creativo puertorriqueño en la isla.

Aleska Genesis modela la colección “EOLIA, Sculpted by the Wind” de Luis Antonio.Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto para la colección “EOLIA, Sculpted by the Wind” de Luis Antonio.Colección “EOLIA, Sculpted by the Wind” de Luis Antonio.
1 / 39 | Entre viento y lluvia: así fue “EOLIA, Sculpted by the Wind” de Luis Antonio en San Juan Moda. Aleska Genesis modela la colección “EOLIA, Sculpted by the Wind” de Luis Antonio. - carlos amezquita cesareo
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Luis AntonioModaSan Juan ModaMadison Anderson BerríosJennifer BarretoAleska Génesis
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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