Una pasarela esculpida por el viento: Luis Antonio cierra San Juan Moda 2026

San Juan - El diseñador puertorriqueño Luis Antonio fue el encargado de cerrar la edición otoño 2026 de San Juan Moda con la presentación de su más reciente colección, “EOLIA, Sculpted by the Wind”.

Celebrado la noche del domingo en la plazoleta del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, el desfile presentó una elegante propuesta inspirada en la mitología griega, con tonalidades como verde menta, azul cielo, marrón y albaricoque.

La colección, inspirada en el movimiento del viento, evocó esa sensación de ligereza y fluidez que, según expresó su creador, se reflejó en las prendas “como si el aire las hubiera esculpido”.

Precisamente, el viento y la “lluvia de bendiciones”, como la catalogaron los allí presentes, fueron parte del escenario de la velada y aportaron un toque natural y espontáneo al desfile, que reunió a personalidades como las reinas de belleza Kiara Liz Ortega, Madison Anderson Berríos, Vicky Carbonell y Jennifer Barreto.

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Asimismo, contó con la presencia de la estrella de reality shows y modelo venezolana Aleska Génesis, como invitada especial.

Cabe destacar que esta edición, la número 34 de San Juan Moda, tuvo un significado especial, pues fue dedicada a Desirée Lowry y conmemoró, además, el hito de las 700 pasarelas, un acontecimiento que refleja la continuidad del evento y su compromiso con el desarrollo y la exposición del talento creativo puertorriqueño en la isla.