Emporio Armani nombra al primera director creativo fuera de la familia de Giorgio Armani
Con experiencia en Miu Miu y Versace, el diseñador Dario Vitale asumirá el liderato también de Giorgio Armani Accessories
17 de septiembre de 2026 - 3:12 PM
17 de septiembre de 2026 - 3:12 PM
El diseñador Dario Vitale fue nombrado este miércoles nuevo director creativo de Emporio Armani y Giorgio Armani Accessories, con lo que se convierte en el primer ejecutivo en ocupar este puesto fuera de la familia del afamado modisto italiano, según un comunicado de la firma recogido en medios locales.
El grupo Armani explica que la incorporación de Vitale a la división más juvenil de la casa de moda, es el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la marca, consolidando la estructura creativa del grupo, acompañando su evolución y respetando la visión estética que siempre ha distinguido al nombre de Giorgio Armani.
“Emporio Armani nació como un espacio de libertad, experimentación y energía, y estamos convencidos de que la llegada de Dario, un talento ya consolidado en la escena internacional, interpretará su espíritu con respeto y autenticidad”, añaden Silvana Armani, directora de Estilo Femenino, y Leo Dell’Orco, director de Estilo Masculino del Grupo Armani.
El nombramiento de Vitale se produce apenas cumplido un año de la muerte de Giorgio Armani, uno de los grandes de la industria de la alta costura que falleció el 4 de septiembre de 2025 en Milán a los 91 años.
Antes de este nombramiento, Vitale fue director de Diseño e Imagen en la firma Miu Miu. En 2025 asumió la dirección creativa de Versace en sustitución de Donatella Versace, etapa en la que presentó la colección primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán.
El ahora director creativo de Emporio Armani ha asumido su nueva responsabilidad “honrado” y “profundamente agradecido a Silvana y Leo (sobrina y socio de Armani respectivamente)” por recibirle en el grupo y subraya que la firma cuenta “con un legado extraordinario y un lenguaje estilístico inconfundible. Un patrimonio que atraviesa décadas y que ha contribuido a escribir la historia de la moda”.
“Me acerco a este nuevo reto con un profundo sentido de responsabilidad y entusiasmo, con el objetivo de construir sobre estas sólidas bases y definir juntos una nueva era”, añade el ejecutivo.
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