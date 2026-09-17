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Emporio Armani nombra al primera director creativo fuera de la familia de Giorgio Armani

Con experiencia en Miu Miu y Versace, el diseñador Dario Vitale asumirá el liderato también de Giorgio Armani Accessories

17 de septiembre de 2026 - 3:12 PM

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El diseñador Dario Vitale ha sido nombrado este miércoles nuevo director creativo de Emporio Armani y Giorgio Armani Accessories, con lo que se convierte en el primer ejecutivo en ocupar este puesto fuera de la familia del afamado modisto italiano, según un comunicado de la firma recogido en medios locales. (EFE/Emporio Armani)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El diseñador Dario Vitale fue nombrado este miércoles nuevo director creativo de Emporio Armani y Giorgio Armani Accessories, con lo que se convierte en el primer ejecutivo en ocupar este puesto fuera de la familia del afamado modisto italiano, según un comunicado de la firma recogido en medios locales.

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El grupo Armani explica que la incorporación de Vitale a la división más juvenil de la casa de moda, es el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la marca, consolidando la estructura creativa del grupo, acompañando su evolución y respetando la visión estética que siempre ha distinguido al nombre de Giorgio Armani.

“Emporio Armani nació como un espacio de libertad, experimentación y energía, y estamos convencidos de que la llegada de Dario, un talento ya consolidado en la escena internacional, interpretará su espíritu con respeto y autenticidad”, añaden Silvana Armani, directora de Estilo Femenino, y Leo Dell’Orco, director de Estilo Masculino del Grupo Armani.

El nombramiento de Vitale se produce apenas cumplido un año de la muerte de Giorgio Armani, uno de los grandes de la industria de la alta costura que falleció el 4 de septiembre de 2025 en Milán a los 91 años.

Este jueves se presentó la colección femenina para la primavera-Verano 2026 de la firma Emporio Armani, la última en la que participó el icónico "rey de la moda italiana"Tras la muerte de su fundador, el grupo Armani decidió mantener tanto este desfile como el programado para el 28 de septiembre como testimonio "del compromiso, del respeto y de la atención al trabajo que siempre han distinguido al señor Armani"Además del desfile, la casa Armani ha inaugurado esta semana una exposición conmemorativa por su 50 aniversario, instalada en la Pinacoteca de Brera, uno de los museos más emblemáticos de Milán
1 / 10 | Tributo en la pasarela: la colección final de Giorgio Armani desfila en Milán. Este jueves se presentó la colección femenina para la primavera-Verano 2026 de la firma Emporio Armani, la última en la que participó el icónico "rey de la moda italiana" - Luca Bruno

Antes de este nombramiento, Vitale fue director de Diseño e Imagen en la firma Miu Miu. En 2025 asumió la dirección creativa de Versace en sustitución de Donatella Versace, etapa en la que presentó la colección primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán.

El ahora director creativo de Emporio Armani ha asumido su nueva responsabilidad “honrado” y “profundamente agradecido a Silvana y Leo (sobrina y socio de Armani respectivamente)” por recibirle en el grupo y subraya que la firma cuenta “con un legado extraordinario y un lenguaje estilístico inconfundible. Un patrimonio que atraviesa décadas y que ha contribuido a escribir la historia de la moda”.

“Me acerco a este nuevo reto con un profundo sentido de responsabilidad y entusiasmo, con el objetivo de construir sobre estas sólidas bases y definir juntos una nueva era”, añade el ejecutivo.

El mundo natural y, específicamente, las setas de diferentes tamaños y colores han inspirado la colección que Matthieu Blazy ha preparado para ChanelLa nueva coleccción se desveló en la segunda jornada de la semana de la alta costura de París, con vestidos y conjuntosde dos piezas muy presentesElaboradísimos bordados y lentejuelas se han visto igualmente en la colección
1 / 13 | Paris Fashion Week: lo más destacado de los desfiles de Chanel y Armani . El mundo natural y, específicamente, las setas de diferentes tamaños y colores han inspirado la colección que Matthieu Blazy ha preparado para Chanel - WGSN
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