PETA se reunirá con el jefe del CFDA tras agresión durante un desfile en Nueva York

Una destacada organización defensora de los derechos de los animales tiene previsto reunirse con un alto ejecutivo del mundo de la moda al que se le grabó mientras inmovilizaba físicamente a dos manifestantes durante un altercado en un desfile de Nueva York, un incidente que conmocionó a muchos en el mundo de la moda.

Moira Colley, directora senior de relaciones con los medios de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) en Nueva York, declaró el martes que la organización tiene previsto reunirse con Steven Kolb, director ejecutivo desde hace mucho tiempo del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, en inglés), para debatir el fin del uso de lana y pieles de animales en la confección.

Kolb se ha disculpado por sus acciones, que incluyeron sujetar por la fuerza a dos empleados de PETA y taparles la boca con la mano, y se ha tomado una licencia de su cargo a la espera de que se lleve a cabo una investigación.

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El director del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés), Steven Kolb, se disculpó este lunes después de agredir físicamente a manifestantes por los derechos de los animales durante un desfile en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. (Agencia EFE)

Colley afirmó que el plan inicial de PETA era presentar una denuncia ante la policía contra Kolb. Según explicó, el grupo cambió de estrategia tras acudir a la policía y consultar con abogados, y decidió solicitar una reunión con Kolb. Él ha aceptado reunirse, señaló Colley, y añadió que aún no se había fijado una fecha.

El grupo tiene la intención de mostrarle a Kolb vídeos sobre cómo se maltrata a las ovejas para obtener su lana.

“Estamos dispuestos a dejar todo de lado si llegamos a un acuerdo que beneficie a los animales”, declaró Colley en una entrevista telefónica. También señaló que el grupo reconocía la implicación previa de Kolb en la prohibición del uso de pieles en los desfiles del calendario del CFDA, y esperaba que volviera a “hacer lo correcto”.

El martes no se recibió respuesta inmediata a un mensaje enviado al correo electrónico de Kolb en el CFDA. El CFDA es la principal organización profesional del sector de la moda, y Kolb lleva dos décadas trabajando allí, habiéndose convertido en director ejecutivo en 2011.

El video del incidente ocurrido durante el desfile del domingo de Cos, una marca propiedad de H&M, no tardó en llamar la atención de todo el mundo.

En él se veía a Kolb, una figura muy conocida y respetada en el mundo de la moda neoyorquino, sujetando por la fuerza a Andrija Barak y Mason Melito, identificados por PETA como empleados.

Barak intentaba interrumpir el desfile, gritando consignas sobre el uso de la lana. En el vídeo se ve a Kolb tapándole la boca con las manos y sujetándola con ambos brazos y una pierna sobre su cuerpo, mientras intenta que el desfile continúe.

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Por otra parte, se le ve empujando a Melito y tapándole también la boca con las manos.