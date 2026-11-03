Tras semanas de rumores, Calvin Klein presenta a su nuevo embajador

Jude Bellingham da un nuevo salto en su carrera fuera de las canchas. El futbolista estrella del Real Madrid y de la selección inglesa ha sido presentado oficialmente como el nuevo rostro y embajador global de Calvin Klein, protagonizando la campaña de la línea Icon Cotton Stretch.

Este movimiento consolida a Bellingham no solo como uno de los mejores futbolistas del planeta, sino también como una de las figuras jóvenes más influyentes dentro de la moda urbana y el entretenimiento a nivel mundial.

El fichaje estelar de Calvin Klein: ¿Cómo se presentó la campaña de Jude Bellingham?

La expectativa comenzó en redes sociales tras semanas de rumores y un misterioso teaser que paralizó a los fanáticos.

En el breve adelanto visual, la marca estadounidense solo mostró siluetas, el característico peinado del centrocampista y el detalle de la cicatriz en su hombro, desatando una ola de especulaciones que finalmente se confirmó con el lanzamiento oficial de las fotografías que encendieron las redes sociales.

PUBLICIDAD

La campaña fue capturada en Madrid por el destacado fotógrafo Oliver Hadlee Pearch. En las imágenes y spots principales, Bellingham luce la colección Icon Cotton Stretch, destacando por una estética minimalista, elegante y deportiva que resalta la figura del atleta de 23 años.

De SKIMS a Calvin Klein: El ascenso publicitario del jugador del Real Madrid

Este acuerdo con Calvin Klein marca un hito clave en el portafolio comercial de Bellingham. Anteriormente, el futbolista británico ya había dado pasos importantes en el sector al colaborar con marcas de renombre como SKIMS Mens, de Kim Kardashian, además de sus patrocinios principales en el ámbito deportivo.

Sin embargo, convertirse en la cara principal de Calvin Klein sitúa a Jude en la selecta lista de deportistas y superestrellas globales que han liderado campañas icónicas para la firma, consolidándolo como una marca comercial multimillonaria por derecho propio.

En 2025, el artista puertorriqueño Bad Bunny protagonizó la campaña de ropa interior.

¿Qué incluye la nueva colección Icon Cotton Stretch de Calvin Klein?

La campaña protagonizada por Bellingham pone el foco en la renovada línea de ropa interior y prendas esenciales de la marca. Entre las características destacadas de la colección se encuentran:

Tejidos de alta calidad: Algodón elástico diseñado para brindar máxima comodidad y ajuste anatómico.

Algodón elástico diseñado para brindar máxima comodidad y ajuste anatómico. Diseño icónico: La clásica banda elástica con el logotipo de Calvin Klein renovado para la temporada.

La clásica banda elástica con el logotipo de Calvin Klein renovado para la temporada. Versatilidad y estilo: Diseñada tanto para el alto rendimiento diario como para el uso casual.