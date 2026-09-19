Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de septiembre de 2026
81°Lluvias dispersas
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

McQueen y Mulberry regresan a la Semana de la Moda en Londres

La cita londinense del “fashion month” acogerá un total de 47 pasarelas, 23 presentaciones y más 60 eventos

19 de septiembre de 2026 - 11:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Modelos presentan creaciones del diseñador irlandés Paul Costelloe durante la Semana de la Moda de Londres en Londres, Gran Bretaña, 17 de septiembre de 2026. La Semana de la Moda de Londres se celebra del 17 al 21 de septiembre de 2026. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres arrancó este jueves una nueva edición de su Semana de la Moda (London Fashion Week), que se extenderá hasta el próximo lunes 21 con uno de los calendarios más potentes de los últimos años, pues incluirá el regreso de firmas británicas consolidadas como McQueen o Mulberry, sin dejar de lado el talento emergente.

RELACIONADAS

En esta ocasión, la cita londinense acogerá un total de 47 pasarelas, 23 presentaciones y más 60 eventos, varios de ellos inmersivos; y según sus organizadores, el Consejo Británico de Moda (BFC, en inglés), busca ser “una celebración de la moda británica” que promueva la excelencia de los diseñadores a nivel nacional, así como la diversidad que define al sector en el Reino Unido.

Al igual que en su anterior edición de febrero, la encargada de dar el pistoletazo de salida fue la firma del fallecido modisto irlandés Paul Costelloe, ahora capitaneada por su hijo William, que presentó esta mañana su colección de primavera-verano para 2027, enmarcada en una paleta de color dominada por el azul marino, el celeste, el blanco y el crema.

En este primer día, los nombres más destacados son los de la marca británica Barbour, famosa por su ropa de estilo rural y de caza; la presentación del estadounidense Harris Reed, conocido por su moda de ‘estilo fluido’ que ha deslumbrado en citas como la Met Gala neoyorquina y ha conquistado a famosos de la talla de Harry Styles, Florence Pugh o Lily Collins.

Sin abandonar las celebridades, la marca Ten C, principalmente centrada en abrigos y parkas, también celebrará una presentación especial apenas unos días después de que el cantante Liam Gallagher, de Oasis, eligiese una de sus piezas para asistir al estreno de su documental en Londres.

Latinoamérica también tendrá un lugar destacado este jueves, con la pasarela femenina del diseñador peruano afincado en Londres Genaro Rivas, que presentará su colección ‘A Shard Reborn’.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el modisto peruano aseguró que en este desfile mostrará una parte suya hasta ahora oculta, que se siente “más controlada y a la vez más arriesgada”: “No quiero explicar más sobre lo que eso significa, porque tenéis que esperar para verlo”, avanzó.

El día más esperado de toda esta Semana de la Moda de Londres será, sin duda, el próximo domingo.

En concreto, todos los ojos estarán puestos en la pasarela de la firma británica de Alexander McQueen -ahora simplificada como McQueen-, bajo la dirección del irlandés Seán McGirr, pues marcará su regreso al calendario oficial de la cita londinense después de 25 años desfilando en la Semana de la Moda de París.

También el domingo, aunque unas horas antes, volverá la casa inglesa Mulberry después de seis años de ausencia y con la primera colección del londinense Christopher Kane como director creativo.

Igualmente, hasta el próximo lunes, también presentarán sus trabajos otras marcas icónicas en esta ‘London Fashion Week’, como Burberry, que cerrará el evento; además de jóvenes promesas como Johanna Parv, o Tolu Coker, entre otros.

Tags
LondresModaReino UnidoAlexander McQueen
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 19 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: