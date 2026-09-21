El “revenge dress” de la princesa Diana podría alcanzar una cifra inesperada

Pocas veces la venganza ha sido tan elegante.

Un llamativo vestido negro que lució la difunta princesa Diana el día en que su marido, del que estaba separada, admitió públicamente haberla engañado, saldrá a subasta en Sotheby’s, con un precio estimado previo a la subasta de hasta $300,000.

En primer lugar, el “revenge dress”, como se le conoce, va a realizar una gira internacional, lo que demuestra la perdurable fascinación mundial por Diana casi 30 años después de su muerte.

La prenda, que se expuso al público el viernes en Sotheby’s de Londres, fue lucida por Diana el 29 de junio de 1994, fecha de emisión de una entrevista en la que el entonces príncipe Charles reconoció su infidelidad.

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Diana, que sabía que se avecinaba esa revelación, decidió lucir un vestido de seda ceñido y con hombros al aire, obra de la diseñadora griega Christina Stambolian, para una gala en la Serpentine Gallery de Londres.

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda de Sotheby’s, afirmó que Diana eligió ese “traje hermoso e imponente” como una forma de tomar las riendas de su propia historia.

Su valor estimado antes de la subasta oscila entre los $150,000 y los $300,000 dólares, pero a los expertos de Sotheby’s no les sorprendería que superara con creces ese precio. (The Associated Press)

“Siempre utilizó la moda como medio de expresión, pero en esta ocasión fue una forma de transmitir su visión personal de sí misma”, explicó Halimi. “Lo que sentía aquel día era: ‘Voy a recuperar mi historia, estoy aquí y puedo defenderme por mí misma’”.

Las imágenes de Diana con ese vestido, complementado con un collar de zafiros, zapatos de tacón negros y esmalte de uñas de un rojo brillante, dieron la vuelta al mundo. El tabloide The Sun proclamó al día siguiente en su portada: “La venganza es chic”.

Al año siguiente, Diana concedió una entrevista en la que reconoció su propia relación extramatrimonial y pronunció la famosa frase “éramos tres en este matrimonio”, en referencia a la amante de Carlos, Camilla Parker-Bowles, ahora reina Camilla. Carlos y Diana se divorciaron en 1996, un año antes de que Diana falleciera en un accidente de tráfico en París a la edad de 36 años.

El vestido se hizo tan famoso que el año pasado se presentó en un museo de París una réplica en cera a tamaño real de Diana con él puesto.

El vestido se subasta por primera vez desde 1997, cuando Diana lo vendió junto con otras prendas para recaudar fondos para organizaciones benéficas relacionadas con el sida. Su valor estimado antes de la subasta oscila entre los $150,000 y los $300,000 dólares, pero a los expertos de Sotheby’s no les sorprendería que superara con creces ese precio.

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Un jersey rojo adornado con ovejas que Diana llevó a un partido de polo en 1981 se vendió en 2023 por $1.1 millones, una cifra que multiplica varias veces su estimación previa a la subasta y que supone un récord para un artículo que perteneció a la difunta miembro de la realeza.

1 / 6 | Los atuendos más memorables de la princesa Diana. La boda de 1981 de Diana con el príncipe Charles fue observada por cientos de millones de personas en todo el mundo, y no podía haber llevado un vestido más suntuoso para la ocasión. El vestido de tafetán de seda con una cola de 7,5 metros confeccionada por David y Elizabeth Emanuel llevaba grandes mangas, encajes y 10.000 lentejuelas de perla. (AP) 1 / 6 Los atuendos más memorables de la princesa Diana La boda de 1981 de Diana con el príncipe Charles fue observada por cientos de millones de personas en todo el mundo, y no podía haber llevado un vestido más suntuoso para la ocasión. El vestido de tafetán de seda con una cola de 7,5 metros confeccionada por David y Elizabeth Emanuel llevaba grandes mangas, encajes y 10.000 lentejuelas de perla. (AP) Compartir

“Personalmente, creo que este vestido es el objeto más emblemático relacionado con Diana”, afirmó Halimi.

“La procedencia de Diana siempre atrae a los coleccionistas”, añadió. “Pero la historia de este vestido y el mensaje universal que transmite atraerán sin duda también a instituciones, así como a coleccionistas privados que buscan piezas únicas y objetos irrepetibles”.

En vida, Diana fue un icono de la moda y una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Su carisma no ha disminuido, al igual que la fascinación por la dramática ruptura de su matrimonio con el ahora rey Charles III. Un nuevo libro de Charles Spencer, hermano de Diana, ha vuelto a acaparar los titulares y ha reavivado una disputa pública entre los Spencer y la familia real sobre el trato que recibió la princesa.

El “vestido de la venganza” se expone en Londres hasta el 24 de septiembre y viajará a Hong Kong y Ginebra antes de su subasta en Nueva York el 9 de diciembre.