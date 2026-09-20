Girl Scouts celebrará evento benéfico con moda “utilitarian chic” para remodelar el campamento Elisa Colberg

Desde la estética hasta la gastronomía y el código de vestimenta, el Concilio Caribe de las Girl Scouts transformará el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) en un auténtico campamento en la ciudad para la celebración de su evento de recaudación de fondos, “Campfire Cocktail”, que se celebrará este primero de octubre.

El tema no nace en el vacío, sino de la necesidad de remodelar el Campamento Elisa Colberg, ubicado en Río Grande, un lugar en el que generaciones de niñas escucha han desarrollado destrezas y aptitudes que las acompañan por el resto de sus vidas.

“La idea es que la gente tenga la experiencia de participar en el campamento, obviamente en la ciudad...y también para apelar un poco al sentimiento de las personas que fueron scouts independientemente si fueron boy scouts o girls scouts, pero que también les llama la atención poder ayudarnos a buscar estos fondos para poder remodelar el campamento”, indicó Ilia Morales Toledo, presidenta de la junta de directoras del Concilio del Caribe de las Girl Scouts.

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Para complementar la experiencia, el código de vestimenta del evento será “utilitarian chic”, que propone una estética más relajada en el que las personas expresen su versión elevada de lo que utilizarían para un campamento de las Girl Scouts.

Viviana Mercado, quien es parte de la junta de la organización, explicó que el “utilitarian chic” surge también de una tendencia al estilo safari y a la integración de piezas de los años 90 junto con la estética de piezas utilitarias como los pantalones cargo.

“Es una tendencia que no importa qué tienda visites de ropa, vas a encontrar algo o vas a tener algo en tu closet que más o menos va alusivo a este concepto”, destacó Mercado.

No obstante, las Girl Scouts se unieron a la stylist Cristina Sofía Martínez, quien fue una niña escucha, para crear una serie de videos sobre cómo recrear los looks en varias tiendas para todos los presupuestos: Walmart, Moda Gallery y La Tigre.

“Queríamos demostrar que no importa si vas a Walmart o si vas a La Tigre, vas a conseguir algo en esa tienda algo que pueda adaptarse a lo que es el concepto de ‘utilitarian chic’”, consignó Mercado.

Además de la vestimenta, el evento contará con una oferta gastronómica inspirada en el campamento, como “s’mores” y “barbecue”. Igualmente, la ambientación a cargo de Emilio Olavarrieta y la planificación del evento con experiencias por Laurie Figueroa de Trendy Events completarán la experiencia del campamento en la ciudad.

Con los fondos recaudados mediante las entradas y los auspicios, el concilio caribeño buscará terminar la remodelación de la cocina, donde se prepara desayuno, almuerzo y cena para las niñas. Asimismo, remodelar las duchas exteriores y terminar el campo de arco y flecha, comprar los materiales y adiestrar al personal para añadir ese ofrecimiento a las actividades de “Camp Elisa”.

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En este campamento, ubicado en un predio del sector “El Verde” en el Parque Nacional de El Yunque desde 1950, las niñas aprenden a realizar una variedad de actividades al aire libre.

Igualmente, adquieren destrezas como montar casetas de campaña, hacer nudos, fogatas y aprenden sobre la flora y fauna que les rodea.

La "stylist" Cristina Sofía Martínez junto a Viviana Mercado, quien es parte de la junta del Concilio Caribe de las Girl Scouts, en La Tigre una de las tres tiendas que seleccionaron para proveer alternativas de vestimenta para el evento "Campfire Cocktail" profondos el campamento Elisa Colberg en Río Grande. (Suministrada)

Uno de los retos que enfrentan es que las cabañas -que requieren pintura, puertas y abanicos nuevos- no cuentan con aire acondicionado mientras los veranos son cada vez más calurosos. Con el dinero que recauden también buscarán hacer los arreglos necesarios de infraestructura eléctrica para eventualmente poner acondicionadores de aire.

“Queremos traer más nenas al movimiento, pero si no tengo para poder ofrecerles un buen programa o un buen campamento en las optimas condiciones, pues a veces creo que eso nos limita un poco”, reconoció Morales Toledo.

La presidenta de la junta, quien fue una niña escucha, destacó que mediante el campamento se desarrollan destrezas de liderazgo, trabajo en equipo, supervivencia, autoestima, hermandad y seguridad, que redunda en fortalecer el liderazgo femenino.