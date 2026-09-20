Renuncia el jefe del CFDA tras violento altercado con manifestante en un desfile de Nueva York

El director del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, en inglés), Steven Kolb, renunció a ese cargo tras 20 años dirigiendo la organización, luego de un incidente en que se enfrentó físicamente a manifestantes por los derechos de los animales durante la recién concluida Semana de Moda de Nueva York.

“Después de 20 años liderando la CFDA, he tomado la difícil decisión de renunciar. Lo que sucedió fue completamente fuera de lugar para mí, tanto personalmente como como líder”, indicó al dar a conocer su renuncia la noche del viernes, según indican medios.

Tras el enfrentamiento con activistas de Peta, la organización en defensa de los derechos de los animales más grande del mundo, Kolb fue puesto en licencia por la CFDA mientras evaluaban lo ocurrido.

El director del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés), Steven Kolb, se disculpó este lunes después de agredir físicamente a manifestantes por los derechos de los animales durante un desfile en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. (Agencia EFE)

La junta directiva de la organización, que incluye a Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Michael Kors, Diane von Furstenberg y Vera Wang, entre otros, aceptó su renuncia pero no designó de inmediato a un sucesor: “Respetamos la decisión de Steven de renunciar y estamos agradecidos por sus muchos años de liderazgo y servicio a la CFDA y nuestra industria”.

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Kolb, que se encontraba sentado viendo el desfile dela firma sueca COS el pasado domingo, se levantó y dirigió brutalmente a una de las activistas, le arrancó el cartel, se sentó y la tiró al suelo entre sus piernas, luego la inmovilizó colocando una pierna sobre ella y le tapó la boca, según muestra un vídeo.

Tras unos segundos, y comentarios de quienes estaban sentados a su alrededor, soltó a la activista, quien finalmente fue expulsada por el equipo se seguridad. Kolb también se enfrentó a otro manifestante, forcejeando y tapándole la boca.