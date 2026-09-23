El director creativo de Diesel se despide con una pasarela marcada por el performance y la sensualidad

El director creativo de Diesel, Glenn Martens, se despidió el martes con una colección atrevida y que fomenta la aceptación del cuerpo durante la Semana de la Moda de Milán, poniendo fin a una etapa que revitalizó y revolucionó la marca.

La pasarela, bañada en luz roja, preparó el escenario para un desfile provocativo. Esto quedó patente a mitad del desfile, cuando las modelos de Diesel situadas en las gradas comenzaron a gemir en un frenesí sexual desde sus asientos, solas, en parejas y en tríos, al son de la canción “Love to Love You Baby”.

“Cada temporada intentamos hacer algo inesperado. Esta ha sido un poco más… experimental", declaró Martens en el backstage. “Creo que toda esta celebración de la aceptación del cuerpo y del amor mutuo forma parte del ADN de Diesel”.

Martnes deja Diesel, a la que se incorporó en 2020, pero sigue en Maison Margiela, la casa de alta costura parisina de vanguardia. (Luca Bruno)

La colección presentaba prendas de punto que parecían desintegrarse en denim y cuero, como parte de la innovación textil característica de la marca. Martens empleó el “trompe l’oeil” —una técnica artística que confiere un aspecto tridimensional a una superficie plana— para crear la ilusión de lujosa piel de oveja y cuero. Los pantalones cortos se fueron acortando progresivamente hasta que el look final no era más que una tira de tela.

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Las camisetas cortadas con láser parecían estar deshilachándose y como si simplemente se hubieran puesto a toda prisa durante un “paseo de la vergüenza” a la mañana siguiente, una impresión reforzada por el pintalabios corrido.

las modelos de Diesel situadas en las gradas comenzaron a gemir en un frenesí sexual desde sus asientos, solas, en parejas y en tríos, al son de la canción “Love to Love You Baby”. (Luca Bruno)

Entre el público, los contoneos dieron paso a movimientos de cabeza al ritmo de la música durante el final del desfile, y Martens recibió una ovación de pie. Deja Diesel, a la que se incorporó en 2020, pero sigue en Maison Margiela, la casa de alta costura parisina de vanguardia perteneciente a la empresa matriz OTB.