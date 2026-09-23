Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de septiembre de 2026
92°Lluvias aisladas
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El director creativo de Diesel se despide con una pasarela marcada por el performance y la sensualidad

Glenn Martens, quien continuará su paso en la moda en Margierla, estuvo seis años frente a la marca italiana

23 de septiembre de 2026 - 1:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Models durante la pasarela primavera-verano 2027 de Diesel, durante la Semana de la Moda de Milán. (Luca Bruno)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El director creativo de Diesel, Glenn Martens, se despidió el martes con una colección atrevida y que fomenta la aceptación del cuerpo durante la Semana de la Moda de Milán, poniendo fin a una etapa que revitalizó y revolucionó la marca.

RELACIONADAS

La pasarela, bañada en luz roja, preparó el escenario para un desfile provocativo. Esto quedó patente a mitad del desfile, cuando las modelos de Diesel situadas en las gradas comenzaron a gemir en un frenesí sexual desde sus asientos, solas, en parejas y en tríos, al son de la canción “Love to Love You Baby”.

“Cada temporada intentamos hacer algo inesperado. Esta ha sido un poco más… experimental", declaró Martens en el backstage. “Creo que toda esta celebración de la aceptación del cuerpo y del amor mutuo forma parte del ADN de Diesel”.

Martnes deja Diesel, a la que se incorporó en 2020, pero sigue en Maison Margiela, la casa de alta costura parisina de vanguardia.
Martnes deja Diesel, a la que se incorporó en 2020, pero sigue en Maison Margiela, la casa de alta costura parisina de vanguardia. (Luca Bruno)

La colección presentaba prendas de punto que parecían desintegrarse en denim y cuero, como parte de la innovación textil característica de la marca. Martens empleó el “trompe l’oeil” —una técnica artística que confiere un aspecto tridimensional a una superficie plana— para crear la ilusión de lujosa piel de oveja y cuero. Los pantalones cortos se fueron acortando progresivamente hasta que el look final no era más que una tira de tela.

Las camisetas cortadas con láser parecían estar deshilachándose y como si simplemente se hubieran puesto a toda prisa durante un “paseo de la vergüenza” a la mañana siguiente, una impresión reforzada por el pintalabios corrido.

las modelos de Diesel situadas en las gradas comenzaron a gemir en un frenesí sexual desde sus asientos, solas, en parejas y en tríos, al son de la canción “Love to Love You Baby”.
las modelos de Diesel situadas en las gradas comenzaron a gemir en un frenesí sexual desde sus asientos, solas, en parejas y en tríos, al son de la canción “Love to Love You Baby”. (Luca Bruno)

Entre el público, los contoneos dieron paso a movimientos de cabeza al ritmo de la música durante el final del desfile, y Martens recibió una ovación de pie. Deja Diesel, a la que se incorporó en 2020, pero sigue en Maison Margiela, la casa de alta costura parisina de vanguardia perteneciente a la empresa matriz OTB.

En Diesel, “nunca fingimos ser una marca de lujo, aunque desfiláramos durante la semana de la moda”, afirmó Martens. “También queríamos hacer cosas más alternativas y pensar en la comunidad. Creo que eso es lo que intento celebrar, pero también con respeto por la ropa”.

Tags
ModaSemana de la Moda de Milán
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 23 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: