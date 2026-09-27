Elena Rose desfilará en una de las pasarelas de la Semana de la Moda de París

La cantante venezolana Elena Rose sigue labrando su camino en la escena internacional por lo que su próximo paso es llegar a París para desfilar en Le Défilé de L’Oréal en el país francés.

El evento es uno de los más destacados de la Semana de la Moda de París. Con la Torre Eiffel como escenario, el desfile reúne a grandes figuras de la moda, la belleza, la música y el entretenimiento en una celebración de la confianza, la autoexpresión, la inclusión y el empoderamiento femenino.

Como socio oficial de la Semana de la Moda de París, L’Oréal Paris presentará la edición 2026 de Le Défilé mañana, lunes, 28 de septiembre en Place Joffre, entre la Torre Eiffel y la École Militaire.

Para la cantante este momento refleja la evolución de una carrera que la ha llevado de las salas de composición a escenarios alrededor del mundo, según se describe en el comunicado de prensa.

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“Cuando era niña soñaba con estar en grandes escenarios, pero nunca imaginé hasta dónde me iba a llevar la música. Estar en París y ser parte de un momento como este me hace pensar en todo lo que ha pasado desde entonces. Es muy bonito mirar hacia atrás y saber que esa niña que soñaba en grande todavía sigue siendo una parte muy importante de mí”, expresó Elena Rose en declaraciones escritas.

Elena Rose, primero dejó su huella escribiendo para algunos de los artistas de la música latina. Luego se abrió paso en la música como solista. Ahora llega a París como artista y compositora, en una nueva etapa dentro de una trayectoria construida a partir de abrirse su propio espacio.

El desfile, abierto al público, reúne moda, belleza, música y performance alrededor del histórico mensaje de L’Oréal Paris sobre la confianza y el valor propio.

La participación de Elena Rose suma una voz latina a este encuentro internacional. Con 15 nominaciones a los premios Grammy y Latin Grammy, la cantante ha construido una trayectoria que abarca tanto la composición como su carrera como intérprete. Ganó el Latin Grammy a Canción del Año por su trabajo como compositora. Como artista, ha continuado alcanzando importantes hitos en su propia carrera, entre ellos ser reconocida como Billboard Chartbreaker y convertirse en la primera artista latina en recibir el BMI Impact Award en 2026.

Su participación también conecta de manera natural con la plataforma “Porque Tú Lo Vales” de L’Oréal Paris.

Elena Rose compartirá la pasarela con un diverso grupo de figuras internacionales vinculadas a L’Oréal Paris, entre ellas Simone Ashley, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell, Aishwarya Rai y Kristen Bell, quien se suma al elenco este año.

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