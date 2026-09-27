Natalia Lugo anuncia su embarazo: “¡Te amamos, bebé!"

La cantante y creadora de contenido Natalia Lugo compartió con ilusión y entusiasmo la nueva etapa que vive al anunciar su embarazo.

Tras meses de su matrimonio con el músico Alejandro Matías, la influencer puertorriqueña dio a conocer, ayer, sábado, la noticia mediante una publicación en sus redes sociales.

El matrimonio presentó fotos del sonograma, una prueba de embarazo, ropa de bebé y un libro.

“Un bendecida celebración de embarazo en familia, gozándonos del diseño original del Señor. Te esperamos entusiasmados y orgullosos de ser tus padres, te amamos bebé!”, expresó Lugo en su publicación

La pareja oficializó su amor en abril de este año al revelar que se casaron en una ceremonia íntima entre amigos y familiares. Lugo se casó con el músico y compartió varias fotos del enlace. Hace un mes comunicó que celebraba cuatro meses de matrimonio.