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Natalia Lugo anuncia su embarazo: “¡Te amamos, bebé!"

La creadora de contenido compartió su alegría en las redes sociales

27 de septiembre de 2026 - 8:43 AM

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Natalia Lugo enfrenta una nueva etapa de su vida con el embarazo. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante y creadora de contenido Natalia Lugo compartió con ilusión y entusiasmo la nueva etapa que vive al anunciar su embarazo.

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Tras meses de su matrimonio con el músico Alejandro Matías, la influencer puertorriqueña dio a conocer, ayer, sábado, la noticia mediante una publicación en sus redes sociales.

El matrimonio presentó fotos del sonograma, una prueba de embarazo, ropa de bebé y un libro.

Un bendecida celebración de embarazo en familia, gozándonos del diseño original del Señor. Te esperamos entusiasmados y orgullosos de ser tus padres, te amamos bebé!”, expresó Lugo en su publicación

La pareja oficializó su amor en abril de este año al revelar que se casaron en una ceremonia íntima entre amigos y familiares. Lugo se casó con el músico y compartió varias fotos del enlace. Hace un mes comunicó que celebraba cuatro meses de matrimonio.

De igual forma, la pareja ha compartido videos y anécdotas de su historia de amor que nació al conocerse a la iglesia que ambos visitan.

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Embarazomatrimonios
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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