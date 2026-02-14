Se compromete Natalia Lugo: “Sí, y amén”

Natalia Lugo, cantautora, actriz y comediante, compartió ayer una noticia que tomó a muchos por sorpresa. Se trata de su compromiso con el músico Alejandro Matías.

La multifacética publicó un carrusel de fotos y videos donde del momento que tuvo lugar en el barrio Sanadora en Guaynabo. De esta manera, rodeada de naturaleza y ataviada de dorado, la artista dio el primer paso de su camino hacia el altar.

“Sí, y amén”, fueron las palabras que acompañó la publicación.

Reconocida con el premio a Mejor Actriz en el Puerto Rico Film Festival 2021 por su papel en “La mujer de Héctor”, la creadora de contenido representa una nueva generación de artistas puertorriqueños que combinan el dominio de las redes sociales con una sólida formación en las artes escénicas desde su debut profesional en 2013.