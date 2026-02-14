Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se compromete Natalia Lugo: “Sí, y amén”

Ayer, precisamente, la creadora de contenido y cantante lanzó el tema musical “You Need Me”

14 de febrero de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Natalia Lugo se comprometió con el músico Alejandro Matías. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Natalia Lugo, cantautora, actriz y comediante, compartió ayer una noticia que tomó a muchos por sorpresa. Se trata de su compromiso con el músico Alejandro Matías.

RELACIONADAS

La multifacética publicó un carrusel de fotos y videos donde del momento que tuvo lugar en el barrio Sanadora en Guaynabo. De esta manera, rodeada de naturaleza y ataviada de dorado, la artista dio el primer paso de su camino hacia el altar.

“Sí, y amén”, fueron las palabras que acompañó la publicación.

Reconocida con el premio a Mejor Actriz en el Puerto Rico Film Festival 2021 por su papel en “La mujer de Héctor”, la creadora de contenido representa una nueva generación de artistas puertorriqueños que combinan el dominio de las redes sociales con una sólida formación en las artes escénicas desde su debut profesional en 2013.

Frenchy se prepara para Halloween

Frenchy se prepara para Halloween

La comediante Natalia Lugo va en busca de su disfraz

Tags
Natalia Lugoboda
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: