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¿Fan o enamorado? Drake presume a Karol G con esta foto en su Instagram

La publicación incluía referencias al tema “200 Copas”

3 de abril de 2026 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karol G. (Bruna Prado)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En las últimas horas, el rapero canadiense Drake ha generado revuelo en redes sociales tras compartir una fotografía de Karol G en sus historias de Instagram. El gesto ha encendido las especulaciones sobre una posible colaboración musical o incluso un romance.

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La publicación, que incluía referencias al tema “200 Copas” de la colombiana y emojis de corazón y tequila, ha llevado a los fans a teorizar sobre una eventual unión entre ambos artistas, desde una nueva canción, un remix o hasta alguna participación especial.

Además algunos seguidores creen que Drake podría aparecer durante la presentación de Karol G en Coachella la próxima semana, donde la artista es una de las headliners junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

Este fue el Story que compartió Drake en su Instagram.
Este fue el Story que compartió Drake en su Instagram. (Suministrada)
Tags
DrakeKarol GMúsica
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