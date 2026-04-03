¿Fan o enamorado? Drake presume a Karol G con esta foto en su Instagram

En las últimas horas, el rapero canadiense Drake ha generado revuelo en redes sociales tras compartir una fotografía de Karol G en sus historias de Instagram. El gesto ha encendido las especulaciones sobre una posible colaboración musical o incluso un romance.

La publicación, que incluía referencias al tema “200 Copas” de la colombiana y emojis de corazón y tequila, ha llevado a los fans a teorizar sobre una eventual unión entre ambos artistas, desde una nueva canción, un remix o hasta alguna participación especial.

Además algunos seguidores creen que Drake podría aparecer durante la presentación de Karol G en Coachella la próxima semana, donde la artista es una de las headliners junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber.