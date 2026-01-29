Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La increíble sorpresa de Karol G a los clientes de su restaurante en Medellín

La cantante colombiana hizo un gesto que nadie esperaba en el establecimiento Carolina

29 de enero de 2026 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Karol G durante su participación en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. (Evan Agostini)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante colombiana Karol G se lo está pasando fenomenal en su ciudad natal, Medellín en Colombia.

RELACIONADAS

El pasado domingo, cerró el último concierto de Bad Bunny como invitada especial de la tercera función de “Debí Tirar Más Fotos World Tour(DTMF)” en el Estadio Atanasio Girardot.

La invitada especial en el tercer concierto concierto de Bad Bunny en Medellín fue Karol G. (Captura/ Instagram / Diomargarcia1)
La invitada especial en el tercer concierto concierto de Bad Bunny en Medellín fue Karol G. (Captura/ Instagram / Diomargarcia1) (Suministrada)

Luego se fue a festejar con el cantante puertorriqueño Arcángel y el colombiano Ryan Castro en el barrio Pedregal de Medellín, Colombia, durante la fiesta que armó Lico House Deluxe.

Lo más reciente de sus andanzas en Medellín fue la gran sorpresa que le dio a los comensales de su restaurante “Carolina”, ubicado en el exclusivo sector de Provenza.

La voz de “Si antes te hubiera conocido” estuvo en su restaurante compartiendo con amistades y en medio de la noche, uno de los cantantes que amenizan el establecimiento dio a conocer la sorpresa de la llamada “Bichota”.

Karol G decidió pagar la cuenta completa de los 150 comensales que se encontraban cenando esa noche en su restaurante. Ese día ningún cliente pagó.

La artista estaba acompañada por su hermana Yessica Giraldo y amigos, y disfrutó del ambiente antes de anunciar su decisión de cubrir todos los consumos de los presentes. Medios digitales reportan que su gesto representó un desembolso de aproximadamente de 30 millones de pesos colombianos ($8,220).

En los videos que se difunden en las redes sociales se observa a Karol G, luciendo un vestido negro y disfrutando entre amistades. El gesto de la cantante fue aplaudido y festejado por los comensales.

Tags
Karol GColombiaMedellín
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: