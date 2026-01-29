La increíble sorpresa de Karol G a los clientes de su restaurante en Medellín
La cantante colombiana hizo un gesto que nadie esperaba en el establecimiento Carolina
29 de enero de 2026 - 9:05 AM
La cantante colombiana Karol G se lo está pasando fenomenal en su ciudad natal, Medellín en Colombia.
El pasado domingo, cerró el último concierto de Bad Bunny como invitada especial de la tercera función de “Debí Tirar Más Fotos World Tour(DTMF)” en el Estadio Atanasio Girardot.
Luego se fue a festejar con el cantante puertorriqueño Arcángel y el colombiano Ryan Castro en el barrio Pedregal de Medellín, Colombia, durante la fiesta que armó Lico House Deluxe.
Lo más reciente de sus andanzas en Medellín fue la gran sorpresa que le dio a los comensales de su restaurante “Carolina”, ubicado en el exclusivo sector de Provenza.
La voz de “Si antes te hubiera conocido” estuvo en su restaurante compartiendo con amistades y en medio de la noche, uno de los cantantes que amenizan el establecimiento dio a conocer la sorpresa de la llamada “Bichota”.
Karol G decidió pagar la cuenta completa de los 150 comensales que se encontraban cenando esa noche en su restaurante. Ese día ningún cliente pagó.
La artista estaba acompañada por su hermana Yessica Giraldo y amigos, y disfrutó del ambiente antes de anunciar su decisión de cubrir todos los consumos de los presentes. Medios digitales reportan que su gesto representó un desembolso de aproximadamente de 30 millones de pesos colombianos ($8,220).
En los videos que se difunden en las redes sociales se observa a Karol G, luciendo un vestido negro y disfrutando entre amistades. El gesto de la cantante fue aplaudido y festejado por los comensales.
Karol G el día de ayer estuvo en su restaurante Carolina y pago la cuenta de todos los que se encontraban ahi.— Karol G Site (@KarolGSite) January 28, 2026
¡Te amamos Carooo! pic.twitter.com/DSUqjBMCRQ
