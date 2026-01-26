Opinión
EntretenimientoMúsica
Bad Bunny sorprende con Karol G en su último concierto en Medellín

La cantante urbana fue la invitada especial del tercer espectáculo de la estrella internacional en Colombia

26 de enero de 2026 - 11:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La invitada especial en el tercer concierto concierto de Bad Bunny en Medellín fue Karol G. (Captura/ Instagram / Diomargarcia1) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cierre de los conciertos “Debí Tirar Más Fotos World Tour (DTMF)” de la estrella puertorriqueña Bad Bunny en Colombia fue uno de los más esperados por los colombianos y aficionados del género urbano.

RELACIONADAS

Y es que el tercer concierto, realizado en la noche del domingo, 25 de enero, en el Estadio Atanasio Girardot contó con una de las artistas más queridas en Colombia: la cantante urbana Karol G.

Karol G apareció como invitada sorpresa y subió al escenario en medio de la ovación del público, en un encuentro que muchos anhelaban ver, ya que se trata de dos de las figuras más representativas del género urbano latino.

Durante el espectáculo, Bad Bunny la presentó como “una de las representantes de nuestra cultura y música a nivel mundial”.

La artista colombiana, conocida como la ‘Bichota’, regresó a tarima en su ciudad natal en medio de una etapa en la que se mantiene un tanto alejada de los escenarios y de las giras.

Ambos artistsa interpretaron “Ahora me llama”, colaboración que vio al luz en el 2017.

Tal y como lo ha hecho en la serie de conciertos anteriores, Bad Bunny le dio espacio a la invitada especial para interpretar algunos de sus éxitos musicales.

Karol G incluyó el éxito “Si antes te hubiera conocido”, y luego cantó “Latina Foreva”, uno de los temas de su reciente producción “Tropicoqueta”.

Los artistas culminaron la presentación con un fuerte abrazo ante una audiencia eufórica y frenética.

Bad Bunny realizará tres conciertos en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ STR El cantante puertorriqueño durante su segundo concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. Uno de los momentos más esperados de la noche ocurrió en la previa de ‘Voy a llevarte pa’ PR’, cuando Benito eligió a la persona que subiría a gritar “Acho PR es otra cosa”. La joven se aplicó brillo labial en la tarima y gritó la frase ante la ovación del público.
1 / 9 | Así fue el concierto de Bad Bunny en Medellín . Bad Bunny realizará tres conciertos en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ STR - STR

En estas próximas semanas, Bad Bunny se prepara para su histórica presentación en el Medio Tiempo del Super Bowl, pautada para el 8 de febrero de 2026.

Karol G Bad Bunny Colombia Super Bowl
Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día
