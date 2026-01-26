Bad Bunny sorprende con Karol G en su último concierto en Medellín

El cierre de los conciertos “Debí Tirar Más Fotos World Tour (DTMF)” de la estrella puertorriqueña Bad Bunny en Colombia fue uno de los más esperados por los colombianos y aficionados del género urbano.

Y es que el tercer concierto, realizado en la noche del domingo, 25 de enero, en el Estadio Atanasio Girardot contó con una de las artistas más queridas en Colombia: la cantante urbana Karol G.

Karol G apareció como invitada sorpresa y subió al escenario en medio de la ovación del público, en un encuentro que muchos anhelaban ver, ya que se trata de dos de las figuras más representativas del género urbano latino.

Durante el espectáculo, Bad Bunny la presentó como “una de las representantes de nuestra cultura y música a nivel mundial”.

La artista colombiana, conocida como la ‘Bichota’, regresó a tarima en su ciudad natal en medio de una etapa en la que se mantiene un tanto alejada de los escenarios y de las giras.

Ambos artistsa interpretaron “Ahora me llama”, colaboración que vio al luz en el 2017.

Tal y como lo ha hecho en la serie de conciertos anteriores, Bad Bunny le dio espacio a la invitada especial para interpretar algunos de sus éxitos musicales.

Karol G incluyó el éxito “Si antes te hubiera conocido”, y luego cantó “Latina Foreva”, uno de los temas de su reciente producción “Tropicoqueta”.

Los artistas culminaron la presentación con un fuerte abrazo ante una audiencia eufórica y frenética.

