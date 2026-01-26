Opinión
Donald Trump no asistirá al Super Bowl: Está “en contra” de Bad Bunny y Green Day

El presidente de Estados Unidos reveló la razón por la que no irá al partido el próximo 8 de febrero en California

26 de enero de 2026 - 8:40 PM

El presidente estadounidense Donald Trump. (Evan Vucci)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está “en contra” del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York, en una entrevista publicada este sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos -críticos del presidente- no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, de Santa Clara California.

“Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, quien sostuvo que iría si “estuviera un poco más cerca”.

Trump asistió a la final del fútbol americano del año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes.

Al igual que el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien la semana pasada expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.

Tags
Donald TrumpBad BunnySuper BowlNFL
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
