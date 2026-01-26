Donald Trump no asistirá al Super Bowl: Está “en contra” de Bad Bunny y Green Day

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York, en una entrevista publicada este sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos -críticos del presidente- no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, de Santa Clara California.

“Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, quien sostuvo que iría si “estuviera un poco más cerca”.

Trump asistió a la final del fútbol americano del año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes.