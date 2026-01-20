Bad Bunny rompe récord antes de subir al escenario del Super Bowl

El cantante Bad Bunny ya hizo historia antes de subir al escenario del Apple Music Super Bowl Halftime Show, pautado para el 8 de febrero en San Francisco.

El intérprete urbano rompió el récord del adelanto más gustado en redes sociales desde que Apple Music asumió la producción del espectáculo.

Al momento de esta publicación en la mañana del 20 de enero, el video promocional compartido por Bad Bunny en su cuenta de Instagram acumulaba más de 5 millones de “likes” y 77 millones de visualizaciones, superando a los teasers de artistas como Rihanna y Kendrick Lamar, quienes encabezaron el espectáculo en años recientes.

Segín la información del medio especializado Complex, Rihanna, quien inauguró esta nueva etapa del Halftime Show en 2023, logró 4.1 millones de “likes” y 72 millones de vistas con un adelanto que rindió homenaje a Barbados. En comparación, Usher obtuvo 238,000 “likes” y 6.6 millones de vistas en 2024, mientras que Kendrick Lamar alcanzó 3 millones de “likes” y 54 millones de visualizaciones con su anuncio para el espectáculo de 2025.

De acuerdo con Complex, el adelanto de Bad Bunny no solo se convirtió en el más gustado hasta la fecha, sino que también podría convertirse en el más visto, en momentos en que su presentación figura entre las más esperadas en la historia reciente del Super Bowl.

El impacto se suma al anuncio inicial de su participación, realizado en septiembre de 2025, que generó 146 millones de visualizaciones y más de 8 millones de “likes”.

El teaser, ambientado con el tema “Baile inolvidable”, incluido en su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, presenta al artista bailando junto a personas de distintas edades y orígenes. “El 8 de febrero, el mundo bailará”, fue frase que el cantante escribió en la publicación de su adelanto.

El lanzamiento del video ocurre en medio de críticas provenientes de sectores conservadores en Estados Unidos, incluido el expresidente Donald Trump, quien cuestionó que Bad Bunny se exprese y cante exclusivamente en español, al asegurar que “no parece un artista que una al país”.

En una participación en “Saturday Night Live”, Bad Bunny respondió a las críticas en su monólogo, donde defendió el valor de la representación latina en Estados Unidos y aseguró que sus logros también pertenecen a toda la comunidad latina. Luego añadió en inglés: “And if you did not understand what I just said, you have four months to learn”.