Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny rompe récord antes de subir al escenario del Super Bowl

El “teaser” de su presentación de medio tiempo elevó la expectativa a semanas del evento

20 de enero de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny estará por segunda ocasión en la tarima del Half Time Show, pero la primera como cantante estelar. (Evan Agostini)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante Bad Bunny ya hizo historia antes de subir al escenario del Apple Music Super Bowl Halftime Show, pautado para el 8 de febrero en San Francisco.

RELACIONADAS

El intérprete urbano rompió el récord del adelanto más gustado en redes sociales desde que Apple Music asumió la producción del espectáculo.

Al momento de esta publicación en la mañana del 20 de enero, el video promocional compartido por Bad Bunny en su cuenta de Instagram acumulaba más de 5 millones de “likes” y 77 millones de visualizaciones, superando a los teasers de artistas como Rihanna y Kendrick Lamar, quienes encabezaron el espectáculo en años recientes.

Segín la información del medio especializado Complex, Rihanna, quien inauguró esta nueva etapa del Halftime Show en 2023, logró 4.1 millones de “likes” y 72 millones de vistas con un adelanto que rindió homenaje a Barbados. En comparación, Usher obtuvo 238,000 “likes” y 6.6 millones de vistas en 2024, mientras que Kendrick Lamar alcanzó 3 millones de “likes” y 54 millones de visualizaciones con su anuncio para el espectáculo de 2025.

El espectáculo de Prince, durante su presentación en el Super Bowl del 2007, es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Prince no paró de sorprender en todo el "show", fue una explosión de rock & roll. El espectáculo se ha vuelto aún más famoso en los años después de su trágica muerte de 2016. "Born in the U.S.A." de Bruce Springsteen formó parte del repertoria de la "Diva del Bronx".
1 / 17 | Los "halftime shows" más memorables en la historia del Super Bowl. El espectáculo de Prince, durante su presentación en el Super Bowl del 2007, es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos.

De acuerdo con Complex, el adelanto de Bad Bunny no solo se convirtió en el más gustado hasta la fecha, sino que también podría convertirse en el más visto, en momentos en que su presentación figura entre las más esperadas en la historia reciente del Super Bowl.

El impacto se suma al anuncio inicial de su participación, realizado en septiembre de 2025, que generó 146 millones de visualizaciones y más de 8 millones de “likes”.

El teaser, ambientado con el tema “Baile inolvidable”, incluido en su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, presenta al artista bailando junto a personas de distintas edades y orígenes. “El 8 de febrero, el mundo bailará”, fue frase que el cantante escribió en la publicación de su adelanto.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

El lanzamiento del video ocurre en medio de críticas provenientes de sectores conservadores en Estados Unidos, incluido el expresidente Donald Trump, quien cuestionó que Bad Bunny se exprese y cante exclusivamente en español, al asegurar que “no parece un artista que una al país”.

En una participación en “Saturday Night Live”, Bad Bunny respondió a las críticas en su monólogo, donde defendió el valor de la representación latina en Estados Unidos y aseguró que sus logros también pertenecen a toda la comunidad latina. Luego añadió en inglés: “And if you did not understand what I just said, you have four months to learn”.

Bad Bunny provoca lágrimas con su mensaje en los Latin Billboard

Bad Bunny provoca lágrimas con su mensaje en los Latin Billboard

Este fue su emocionante discurso al ser reconocido como “Artista Latino del Siglo 21”.

Tags
Bad BunnyAppleRihannaUsherRedes socialesSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: