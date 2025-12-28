Predicciones 2026: ¿qué le depara a Bad Bunny, Shakira y Daddy Yankee?

El panorama del entretenimiento para el 2026 se perfila como un año de transformaciones profundas y consolidación de legados, donde los movimientos celestiales de Saturno, Neptuno y Plutón dictarán el ritmo de la industria. Desde el fenómeno global de Bad Bunny y el empoderamiento histórico de Karol G, hasta la reinvención de figuras icónicas como Shakira y Luis Fonsi, el talento puertorriqueño e internacional se prepara para una etapa de madurez creativa y desafíos astrológicos. A continuación, exploramos cómo las estrellas guiarán las giras, lanzamientos y la evolución personal de los artistas que continuarán definiendo la cultura pop y latina en los escenarios más importantes del mundo.

Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) - mantiene su reinado como uno de los artistas más escuchados del mundo, con giras masivas y nuevos lanzamientos. Será el protagonista del “Halftime Show” del Super Bowl XL en febrero de 2026 y seguirá consolidando su lugar como ícono cultural global. Saturno y Neptuno en Piscis (inicio de año) lo enfrentan a su propia profundidad emocional y espiritual. Este tránsito lo obliga a madurar y a mantener su arte con disciplina. Neptuno entrando en Aries (finales de enero) trae un giro hacia la innovación y la valentía. El puertorriqueño podría experimentar un cambio en su estilo, siendo aún más arriesgado y directo. Júpiter transitando de Cáncer a Leo (junio) le trae expansión en la autoexpresión, liderazgo y creatividad.

PUBLICIDAD

1 / 12 | Bad Bunny comienza su gira mundial en Santo Domingo. Un enérgico Bad Bunny hizo vibrar a los miles de fanáticos que abarrotaron la noche de este viernes el Estado Olímpico de Santo Domingo, en el inicio de su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. - Orlando Barría 1 / 12 Bad Bunny comienza su gira mundial en Santo Domingo Un enérgico Bad Bunny hizo vibrar a los miles de fanáticos que abarrotaron la noche de este viernes el Estado Olímpico de Santo Domingo, en el inicio de su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. Orlando Barría Compartir

Luis Fonsi - Para este ariano, en el 2026 recibe la influencia de Saturno y Neptuno en Aries desde el mes de febrero. Esto marca un ciclo de redefinición personal y profesional, donde debe equilibrar independencia con paciencia. Urano entrando en Géminis (abril) trae innovación en comunicación y tecnología. Puede experimentar con nuevos formatos musicales o colaboraciones digitales. Júpiter en Leo, desde el mes de junio en adelante, le da energía expansiva en lo artístico y romántico. Fonsi brillará con proyectos más personales, íntimos y creativos. El año 2026 será uno de renovación y reinvención. Los astros lo empujan a explorar nuevas formas de conectar con su público, quizás con un álbum más experimental o colaboraciones inesperadas.

J Balvin - sigue expandiendo el reggaetón con colaboraciones internacionales y presencia en festivales globales.

Shakira - tras su exitosa gira mundial y nuevos sencillos, continúa como figura emblemática del pop latino.

Marc Anthony - mantiene su influencia en la salsa y la música romántica, con conciertos en América y Europa.

Daddy Yankee - regresa a los escenarios, siendo referencia cultural y musical en el género urbano y llevando mensajes positivos a la juventud.

1 / 9 | FOTOS: Daddy Yankee y Mireddys González se enfrentan en el tribunal federal. Ramón Luis Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, se enfrenta este jueves una vez más con su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha González, para continuar su pugna legal que iniciaron en diciembre de 2024 desde el Tribunal Federal en Puerto Rico. - Thais Llorca 1 / 9 FOTOS: Daddy Yankee y Mireddys González se enfrentan en el tribunal federal Ramón Luis Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, se enfrenta este jueves una vez más con su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha González, para continuar su pugna legal que iniciaron en diciembre de 2024 desde el Tribunal Federal en Puerto Rico. Thais Llorca Compartir

El Gran Combo de Puerto Rico - tras la partida de Rafael Ithier y Papo Rosario, Plutón en Acuario simboliza la transformación de un mito colectivo, ya que la orquesta se convierte en legado vivo que trasciende generaciones.

Luis Miguel - con Saturno en Aries, su signo regente, el cantante mexicano entra en un ciclo de disciplina y consolidación. Su carrera, marcada por décadas de brillo, se enfrenta a la exigencia de claridad y estructura con menos improvisación y más legado.

PUBLICIDAD

Juan Luis Guerra - Neptuno en Piscis potencia su voz espiritual y poética, reafirmando su rol como guía cultural.

Gilberto Santa Rosa - Saturno en Aries le exige disciplina en su legado salsero, mientras Plutón lo conecta con nuevas generaciones.

1 / 36 | En fotos: la metamorfosis de Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa. El cantante y sonero Gilberto Santa Rosa dio sus primeros pasos en el género de la música tropical cuando apenas tenía 12 años, al organizar una agrupación de aficionados. Poco tiempo pasó para recibir la primera oportunidad de grabar profesionalmente, por parte del maestro Mario Ortiz. - Archivo Histórico END 1 / 36 En fotos: la metamorfosis de Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa El cantante y sonero Gilberto Santa Rosa dio sus primeros pasos en el género de la música tropical cuando apenas tenía 12 años, al organizar una agrupación de aficionados. Poco tiempo pasó para recibir la primera oportunidad de grabar profesionalmente, por parte del maestro Mario Ortiz. Archivo Histórico END Compartir

Víctor Manuel - eclipses marcan giros en su trayectoria, equilibrando tradición con innovación.

Olga Tañón - Saturno en Aries le impulsa a sostener su fuerza escénica con disciplina, mientras eclipses redefinen sus alianzas musicales.

Ednita Nazario - Neptuno en Piscis la conecta con la emoción pura, reafirmando su rol como voz icónica de Puerto Rico.

René Pérez “Residente” - Plutón en Acuario lo impulsa como figura contestataria y transformadora, llevando su mensaje político y social a un plano global.

Rauw Alejandro - Saturno en Aries lo pone a prueba, ya que debe sostener su éxito con estructura y responsabilidad, evitando excesos.

1 / 17 | Así fue el "listening party" de Rauw Alejandro en el Litoral de Mayagüez . Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. - Suministrada 1 / 17 Así fue el "listening party" de Rauw Alejandro en el Litoral de Mayagüez Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. Suministrada Compartir

Anuel AA - Saturno en Aries pone bajo presión su liderazgo musical y personal. Las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias duras para este gran talento boricua. Saturno le exige más seriedad, madurez y disciplina para sostener su lugar en la industria.

Bruno Mars - bajo Plutón en Acuario, su música se convierte en puente entre culturas, llevando la energía latina al escenario global.

Cristian Castro - vive bajo la influencia de Saturno en Aries, que le pide disciplina y madurez en su carrera. Su voz sigue siendo su mayor fuerza, pero Saturno exige que la use con claridad y responsabilidad, evitando excesos.

PUBLICIDAD

Raphael - Neptuno en Piscis le acompaña en su recuperación de salud, disolviendo viejas fragilidades y permitiéndole renacer con fuerza simbólica.

1 / 14 | Así fue la Gala de Persona del Año 2025 del Latin Grammy . La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. - Leon Bennett 1 / 14 Así fue la Gala de Persona del Año 2025 del Latin Grammy La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. Leon Bennett Compartir

Otras estrellas internacionales

Justin Bieber regresa a los escenarios como artista principal en Coachella, marcando su retorno tras años de pausa. También tenemos artistas españoles como Penélope Cruz y Javier Bardem, que redefinirán exitosamente su presencia internacional. Antonio Banderas consolidará su legado artístico con disciplina. Por otro lado, el año 2026 traerá para David Bisbal giros en sus relaciones y colaboraciones musicales, abriendo nuevas alianzas internacionales.