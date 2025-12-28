Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

Predicciones 2026: ¿qué le depara a Bad Bunny, Shakira y Daddy Yankee?

Para ellos y otras estrellas, el próximo año será uno lleno de retos y oportunidades

28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los puertorriqueños Luis Fonsi, a la izquierda, y Bad Bunny, a la derecha, compartieron durante la pasada residencia del segundo "No me quiero ir de aquí" en Puerto Rico. (Foto Truco) (Suministrada)
Por Dannette Benet Mercado

El panorama del entretenimiento para el 2026 se perfila como un año de transformaciones profundas y consolidación de legados, donde los movimientos celestiales de Saturno, Neptuno y Plutón dictarán el ritmo de la industria. Desde el fenómeno global de Bad Bunny y el empoderamiento histórico de Karol G, hasta la reinvención de figuras icónicas como Shakira y Luis Fonsi, el talento puertorriqueño e internacional se prepara para una etapa de madurez creativa y desafíos astrológicos. A continuación, exploramos cómo las estrellas guiarán las giras, lanzamientos y la evolución personal de los artistas que continuarán definiendo la cultura pop y latina en los escenarios más importantes del mundo.

RELACIONADAS

Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) - mantiene su reinado como uno de los artistas más escuchados del mundo, con giras masivas y nuevos lanzamientos. Será el protagonista del “Halftime Show” del Super Bowl XL en febrero de 2026 y seguirá consolidando su lugar como ícono cultural global. Saturno y Neptuno en Piscis (inicio de año) lo enfrentan a su propia profundidad emocional y espiritual. Este tránsito lo obliga a madurar y a mantener su arte con disciplina. Neptuno entrando en Aries (finales de enero) trae un giro hacia la innovación y la valentía. El puertorriqueño podría experimentar un cambio en su estilo, siendo aún más arriesgado y directo. Júpiter transitando de Cáncer a Leo (junio) le trae expansión en la autoexpresión, liderazgo y creatividad.

Un enérgico Bad Bunny hizo vibrar a los miles de fanáticos que abarrotaron la noche de este viernes el Estado Olímpico de Santo Domingo, en el inicio de su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. Desde el principio del espectáculo, que arrancó sobre las 10:00 p.m., la estrella puertorriqueña prometió "una noche única".De hecho, cientos de fanáticos del artista seguían afuera del recinto tras el comienzo del espectáculo al presentar inconvenientes para el ingreso.
1 / 12 | Bad Bunny comienza su gira mundial en Santo Domingo. Un enérgico Bad Bunny hizo vibrar a los miles de fanáticos que abarrotaron la noche de este viernes el Estado Olímpico de Santo Domingo, en el inicio de su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. - Orlando Barría

Luis Fonsi - Para este ariano, en el 2026 recibe la influencia de Saturno y Neptuno en Aries desde el mes de febrero. Esto marca un ciclo de redefinición personal y profesional, donde debe equilibrar independencia con paciencia. Urano entrando en Géminis (abril) trae innovación en comunicación y tecnología. Puede experimentar con nuevos formatos musicales o colaboraciones digitales. Júpiter en Leo, desde el mes de junio en adelante, le da energía expansiva en lo artístico y romántico. Fonsi brillará con proyectos más personales, íntimos y creativos. El año 2026 será uno de renovación y reinvención. Los astros lo empujan a explorar nuevas formas de conectar con su público, quizás con un álbum más experimental o colaboraciones inesperadas.

J Balvin - sigue expandiendo el reggaetón con colaboraciones internacionales y presencia en festivales globales.

Shakira - tras su exitosa gira mundial y nuevos sencillos, continúa como figura emblemática del pop latino.

Marc Anthony - mantiene su influencia en la salsa y la música romántica, con conciertos en América y Europa.

Daddy Yankee - regresa a los escenarios, siendo referencia cultural y musical en el género urbano y llevando mensajes positivos a la juventud.

Ramón Luis Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, se enfrenta este jueves una vez más con su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha González, para continuar su pugna legal que iniciaron en diciembre de 2024 desde el Tribunal Federal en Puerto Rico. El artista llegó a la corte ubicada en Hato Rey junto al licenciado Víctor Acevedo, abogado de la corporación El Cartel Records, y solo se remitió a agradecer el apoyo que ha recibido por Puerto Rico, así como un mensaje de fe. "Por la forma en que las hermanas González Castellanos manejaban la corporación, las cuentas de correo electrónicas, pero específicamente esa de Mireddys, constituyen el expediente oficial de las entidades. “Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y dónde iba a doler”, indicó la petición judicial.
1 / 9 | FOTOS: Daddy Yankee y Mireddys González se enfrentan en el tribunal federal. Ramón Luis Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, se enfrenta este jueves una vez más con su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha González, para continuar su pugna legal que iniciaron en diciembre de 2024 desde el Tribunal Federal en Puerto Rico. - Thais Llorca

El Gran Combo de Puerto Rico - tras la partida de Rafael Ithier y Papo Rosario, Plutón en Acuario simboliza la transformación de un mito colectivo, ya que la orquesta se convierte en legado vivo que trasciende generaciones.

Luis Miguel - con Saturno en Aries, su signo regente, el cantante mexicano entra en un ciclo de disciplina y consolidación. Su carrera, marcada por décadas de brillo, se enfrenta a la exigencia de claridad y estructura con menos improvisación y más legado.

Juan Luis Guerra - Neptuno en Piscis potencia su voz espiritual y poética, reafirmando su rol como guía cultural.

Gilberto Santa Rosa - Saturno en Aries le exige disciplina en su legado salsero, mientras Plutón lo conecta con nuevas generaciones.

El cantante y sonero Gilberto Santa Rosa dio sus primeros pasos en el género de la música tropical cuando apenas tenía 12 años, al organizar una agrupación de aficionados. Poco tiempo pasó para recibir la primera oportunidad de grabar profesionalmente, por parte del maestro Mario Ortiz. De lleno en el ambiente musical se integró profesionalmente a la orquesta La Grande por espacio de dos años. Allí conoció al maestro Elías López, quien lo ayudó a pulirse como intérprete y junto a quien incursionó como corista en grabaciones de otros exponentes del género afroantillano.En marzo de 2023, desde el Palacio Vistalegre en Madrid, en España, puso a bailar a los latinos. Esta fue una de las paradas como parte de su gira por Europa "Camínalo Tour", con la que visitó además Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra.
1 / 36 | En fotos: la metamorfosis de Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa. El cantante y sonero Gilberto Santa Rosa dio sus primeros pasos en el género de la música tropical cuando apenas tenía 12 años, al organizar una agrupación de aficionados. Poco tiempo pasó para recibir la primera oportunidad de grabar profesionalmente, por parte del maestro Mario Ortiz. - Archivo Histórico END

Víctor Manuel - eclipses marcan giros en su trayectoria, equilibrando tradición con innovación.

Olga Tañón - Saturno en Aries le impulsa a sostener su fuerza escénica con disciplina, mientras eclipses redefinen sus alianzas musicales.

Ednita Nazario - Neptuno en Piscis la conecta con la emoción pura, reafirmando su rol como voz icónica de Puerto Rico.

René Pérez “Residente” - Plutón en Acuario lo impulsa como figura contestataria y transformadora, llevando su mensaje político y social a un plano global.

Rauw Alejandro - Saturno en Aries lo pone a prueba, ya que debe sostener su éxito con estructura y responsabilidad, evitando excesos.

Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. "Cosa Nuestra: Capítulo 0" llega respaldado por cuatro sencillos previos, incluido el éxito neo-bomba “Carita Linda”, que alcanzó el No. 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay. Los fanáticos llegaron desde temprano para disfrutar de una variedad de experiencias antes del "Listening party" de Rauw Alejandro.
1 / 17 | Así fue el "listening party" de Rauw Alejandro en el Litoral de Mayagüez . Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. - Suministrada

Anuel AA - Saturno en Aries pone bajo presión su liderazgo musical y personal. Las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias duras para este gran talento boricua. Saturno le exige más seriedad, madurez y disciplina para sostener su lugar en la industria.

Bruno Mars - bajo Plutón en Acuario, su música se convierte en puente entre culturas, llevando la energía latina al escenario global.

Cristian Castro - vive bajo la influencia de Saturno en Aries, que le pide disciplina y madurez en su carrera. Su voz sigue siendo su mayor fuerza, pero Saturno exige que la use con claridad y responsabilidad, evitando excesos.

Raphael - Neptuno en Piscis le acompaña en su recuperación de salud, disolviendo viejas fragilidades y permitiéndole renacer con fuerza simbólica.

La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. David Bisbal elevó la energía al cantar junto a Elena Rose “En Carne Viva”. Raphael, Persona del Año 2025, deslumbró al público con un popurrí de “Qué Sabe Nadie”, “Mi Gran Noche” y “Como Yo Te Amo”.
1 / 14 | Así fue la Gala de Persona del Año 2025 del Latin Grammy . La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. - Leon Bennett

Otras estrellas internacionales

Justin Bieber regresa a los escenarios como artista principal en Coachella, marcando su retorno tras años de pausa. También tenemos artistas españoles como Penélope Cruz y Javier Bardem, que redefinirán exitosamente su presencia internacional. Antonio Banderas consolidará su legado artístico con disciplina. Por otro lado, el año 2026 traerá para David Bisbal giros en sus relaciones y colaboraciones musicales, abriendo nuevas alianzas internacionales.

Por su parte, Rosalía seguirá llevando la música española a un plano global y revolucionario. Pablo Alborán continuará consolidando su arte con su estilo único. Mientras que Karol G hará historia como la primera colombiana en liderar Coachella. Su álbum “Tropicoqueta” y su presencia global la consolidan como ícono urbano.

Predicciones 2026HoróscopoBad BunnyLuis FonsiDaddy Yankee
ACERCA DEL AUTOR
Dannette Benet Mercado
