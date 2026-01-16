Bad Bunny asegura que “todo el mundo bailará” en su show del Super Bowl

1 / 14 Flores, sapos y pavas: así se vivió el primer concierto de Bad Bunny en México

Miles de fanáticos mexicanos y extranjeros se dieron cita este miércoles en la capital mexicana con orejas de rana, sombreros de paja, flores en el cabello y atuendos tropicales para celebrar el primero de ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

Eduardo Verdugo