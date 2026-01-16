Bad Bunny asegura que “todo el mundo bailará” en su show del Super Bowl
El artista compartió un video en redes sociales con un mensaje en español, como adelanto a su esperada presentación
16 de enero de 2026 - 11:40 AM
El cantante puertorriqueño Bad Bunny publicó este viernes un primer “teaser” de lo que será su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
El video muestra al artista bailando junto a personas de distintas edades mientras suena su tema “BAILE INoLVIDABLE”, acompañado de un “caption” en español que promete que “el mundo bailará” durante su presentación en vivo.
Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, fue confirmado en septiembre como la estrella principal del show de medio tiempo tras culminar su exitosa residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico. La transmisión del partido estará a cargo de NBC y, según anunció el propio cantante, será su única fecha en Estados Unidos.
Bad Bunny finalizó sus presentaciones en Ciudad de México de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a mediados de diciembre del pasado año y retomará nuevamente sus conciertos este 16 de enero, en Lima, Perú.
El teaser ha generado gran expectación entre sus seguidores, que ya comienzan a especular sobre la puesta en escena y las sorpresas que Bad Bunny podría traer al histórico espectáculo del Super Bowl.
