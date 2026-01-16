Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny asegura que “todo el mundo bailará” en su show del Super Bowl

El artista compartió un video en redes sociales con un mensaje en español, como adelanto a su esperada presentación

16 de enero de 2026 - 11:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El artista publicó este viernes un primer teaser de lo que será su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026 (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking News

El cantante puertorriqueño Bad Bunny publicó este viernes un primer “teaser” de lo que será su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

RELACIONADAS

El video muestra al artista bailando junto a personas de distintas edades mientras suena su tema “BAILE INoLVIDABLE”, acompañado de un “caption” en español que promete que “el mundo bailará” durante su presentación en vivo.

Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, fue confirmado en septiembre como la estrella principal del show de medio tiempo tras culminar su exitosa residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico. La transmisión del partido estará a cargo de NBC y, según anunció el propio cantante, será su única fecha en Estados Unidos.

Bad Bunny finalizó sus presentaciones en Ciudad de México de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a mediados de diciembre del pasado año y retomará nuevamente sus conciertos este 16 de enero, en Lima, Perú.

El teaser ha generado gran expectación entre sus seguidores, que ya comienzan a especular sobre la puesta en escena y las sorpresas que Bad Bunny podría traer al histórico espectáculo del Super Bowl.

Miles de fanáticos mexicanos y extranjeros se dieron cita este miércoles en la capital mexicana con orejas de rana, sombreros de paja, flores en el cabello y atuendos tropicales para celebrar el primero de ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.Desde primeras horas de la tarde, los alrededores del estadio se transformaron en un carnaval de texturas, colores y acentos. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, los ocho conciertos de Bad Bunny en la capital dejarán una ganancia superior a 3,200 millones de pesos (unos 177 millones de dólares).
1 / 14 | Flores, sapos y pavas: así se vivió el primer concierto de Bad Bunny en México. Miles de fanáticos mexicanos y extranjeros se dieron cita este miércoles en la capital mexicana con orejas de rana, sombreros de paja, flores en el cabello y atuendos tropicales para celebrar el primero de ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros. - Eduardo Verdugo
Bad BunnySuper Bowl
Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking News
