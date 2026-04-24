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Rosalía, la gran ausente de Billboard Mujeres Latinas en la Música

La española fue reconocida como Mujer del Año

24 de abril de 2026 - 8:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Becky G recibirá el premio Impacto Global por su carrera multifacética. (Telemundo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Con la ausencia de Rosalía, la gran homenajeada de la noche, Julieta Venegas, Ivy Queen, Becky G, Lola Índigo y Joy Huerta fueron reconocidas este viernes por los Billboard Mujeres Latinas en la Música, una celebración al talento y poder femenino en la industria del entretenimiento.

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La edición 2026 estuvo marcada por el reconocimiento a la española Rosalía como Mujer del Año, aunque la artista no asistió a la ceremonia debido a compromisos de su gira internacional.

La gala y la alfombra rosa, celebradas en Miami, rindieron tributo a Ivy Queen con el premio Pionera, a Lola Índigo con Evolución Artística, a Becky G con Impacto Global, a Gloria Trevi con Trayectoria y a Joy Huerta con Espíritu de Cambio.

La primera en recibir su galardón Ivy Queen, quien fue celebrada por el artista colombiano Feid como “la madre de todos los artistas urbanos”. La Caballota emocionó a la audiencia al abrir la gala y dirigirse a las artistas más jóvenes del público.

“Mujeres, entiendan que ser subestimadas es lo mejor que nos puede pasar, porque nadie va a estar preparado para lo que hemos y seguiremos haciendo. Es la mejor forma de brillar”, indicó la estrella puertorriqueña.

Becky G recibirá el premio Impacto Global por su carrera multifacética.Aleska Génesis fungirá como "digital host" en el "preshow" de la entrega de galardones.La cantante dominicana La Materialista tuvo una participación destacada en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música.
1 / 17 | Así se vivió la alfombra rosa de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Becky G recibirá el premio Impacto Global por su carrera multifacética. - Telemundo

Julieta Venegas recibió el galardón Excelencia artística de manos de su “mejor amiga” Natalia Lafourcade, quienes desfilaron antes por la alfombra rosa que precedió a la gala en trajes en tonos pastel, en seda y tafetán, que parecían conversar entre ellos.

En su primera alfombra tras dar a luz a su primer hijo, Lafourcade explicó que había elegido vestirse “con la comodidad en mente”, y reconoció que su mayor esfuerzo está dedicado ahora a su gira y a su bebé.

Venegas, distinguida con el premio a la Excelencia Artística, interpretó la ceremonia como “una gran oportunidad para que las mujeres de la música en español nos reunamos y sintamos el poder y el talento que tenemos entre todas”.

Entre las mejores vestidas estuvieron las mexicanoestadounidenses Chiquis y Becky G, así como la española Lola Índigo, quienes llevaron la batuta de la moda joven con propuestas en azul, dorado y marrón.

“Le decía a mi equipo que este era el premio más tranquilo de mi carrera y, claro, es de mujeres”, expresó Becky G, envuelta en una columna dorada con brillos y aperturas a los dos lados de su cintura. Posteriormente, se cambió a un traje de lentejuelas blancas semitransparente para rendir homenaje a Selena Quintanilla al interpretar ‘Dreaming of You’.

Lola Índigo, reconocida con el Premio Evolución, llegó de marrón, con un traje de corte lencero y una larga cola que requería ayuda para lucir ordenada en las fotos. Durante la gala presentó una mezcla de sus canciones, con una puesta en escena inspirada en ‘La casa de Bernarda Alba’ y recibió su premio de manos de David Bisbal.

Gloria Trevi, homenajeada con el Premio Trayectoria Artística, llegó con un vestido blanco de escote profundo y una figura impecable. El galardón llega en un momento especial para la mexicana, al cierre de una etapa de gira y tras más de tres décadas de reinvención, provocación y permanencia en la música latina.

La estrella mexicana Gloria Trevi es la gran homenajeada de la noche en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 con el prestigioso Premio a la Trayectoria Artística.
La estrella mexicana Gloria Trevi es la gran homenajeada de la noche en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 con el prestigioso Premio a la Trayectoria Artística. (Telemundo)

“Estos premios te hacen sentir acompañada, así como me hace sentir acompañada mi público”, dijo Trevi.

Chiquis, conductora de la gala, escogió un vestido azul con rayas blancas muy delgadas, largo, de corte victoriano y confeccionado en una tela que evocaba la sastrería masculina. La artista se declaró “nerviosa, pero muy bien preparada. Ensayé muchísimo y estoy lista”

Entre tanto, Joy Huerta, reconocida con el premio Espíritu de Cambio, vistió un traje largo negro con un escote de bandas en el pecho, una elección sobria para una noche en la que también fue celebrada por su activismo y trayectoria.

Creado para reconocer a las mujeres que transforman la industria, Billboard Mujeres Latinas en la Música se ha consolidado como una plataforma que celebra logros comerciales, impacto cultural y presencia social.

La cantautora mexicana Joy Huerta, voz principal del dúo Jesse & Joy, es una de las grandes homenajeadas con el prestigioso premio Espíritu de Cambio.
La cantautora mexicana Joy Huerta, voz principal del dúo Jesse & Joy, es una de las grandes homenajeadas con el prestigioso premio Espíritu de Cambio. (Telemundo)
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BillboardRosalíaIvy QueenBecky GJulieta Venegas
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