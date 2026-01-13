Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Super Bowl: J Balvin habla sobre posible aparición junto a Bad Bunny

Tras recientes especulaciones, el artista colombiano se refirió a la posibilidad de sumarse al show de medio tiempo

13 de enero de 2026 - 1:05 PM

J Balvin. (CJ Rivera)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante colombiano J Balvin aseguró que no participará como invitado especial en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que será encabezado por Bad Bunny el próximo mes, según informó el medio estadounidense TMZ.

Durante un encuentro con el artista en Nueva York, TMZ le preguntó si los fanáticos debían estar atentos a una posible aparición sorpresa durante la presentación de Bad Bunny, a lo que Balvin respondió que no subirá al escenario, despejando así los rumores.

J Balvin y Bad Bunny compartieron el escenario del medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020, cuando Jennifer Lopez y Shakira lideraron el espectáculo. Sin embargo, el colombiano afirmó que en esta ocasión no repetirá la experiencia junto a Benito Martínez.

La especulación sobre una posible colaboración surgió luego de que Balvin hiciera una aparición sorpresa junto a Bad Bunny en Ciudad de México el mes pasado, durante el concierto final de la gira del artista puertorriqueño. No obstante, según TMZ, esa reunión no se extenderá al escenario del evento deportivo más importante del año.

Balvin explicó que asistirá al Super Bowl como espectador, apoyando a Bad Bunny desde las gradas, pero sin participar en el espectáculo.

Además, el intérprete reaccionó a las críticas que ha generado la selección de Bad Bunny como artista del medio tiempo, señalando que este tipo de controversias no son nuevas para los artistas latinos. Aun así, expresó confianza en que la voz de “Debí tirar más fotos” triunfará en su presentación.

