Bad Bunny sobre el Super Bowl: “Todavía estoy pensando qué voy a hacer, pero va a ser bueno”

Bad Bunny y la NFL al fin ayer confirmaron lo que hasta horas de la noche del domingo era un fuerte rumor que se esparcía rápidamente por las redes sociales: su participación como el artista encargado del espectáculo de medio tiempo del “Super Bowl LX”, el 8 de febrero de 2026. “Estuve guardando este secreto durante tanto tiempo…”, confesó el reguetonero puertorriqueño en entrevista con Apple Music.

La noticia fue revelada a través de un videoclip publicado en las redes sociales de Benito Antonio Martínez Ocasio, grabado en la playa de Cerro Gordo, en Vega Baja, su pueblo natal, un lugar “muy especial” para el artista.

“Esto me hace sentir muy feliz y, más que por mí, por todos los demás. Estoy muy emocionado por mis amigos, mi familia, Puerto Rico y todos los latinos del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. La playa donde grabamos es la playa de mi ciudad natal; es algo muy especial para nosotros”, explicó durante la entrevista.

Cabe destacar que, en 2020, el Conejo Malo fue uno de los artistas invitados al espectáculo del medio tiempo en la presentación conjunta de Shakira y Jennifer López —quienes también celebraron la noticia a través de las redes sociales—, donde también participó su colega, el reguetonero J Balvin.

Ahora se prepara para llevar con más potencia el sazón boricua, regresando en 2026 a uno de los eventos televisivos de mayor audiencia en Estados Unidos y el mundo entero. El partido será transmitido por NBC.

Durante la entrevista, recordaron cuando el boricua fue captado por las cámaras como uno de los espectadores de un famoso juego de la NFL, donde el próximo año se estará presentando ante millones de televidentes desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“¿Podrías haber imaginado cuando veías ese partido que, probablemente, la próxima vez que volvieras al Super Bowl serías la estrella principal?”, le preguntaron.

“Es una locura, recuerdo ese día. Hablamos de ello… que tal vez en unos años podría estar allí, y es el momento”, rememoró. “Siempre hago todo con un propósito y, por supuesto, a cada lugar al que voy siempre represento y pongo a mi país y mi música. Todavía estoy pensando qué voy a hacer en este show, pero va a ser bueno”.

Y es que, luego de su exitosa residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, celebrada de julio a septiembre bajo el nombre “No me quiero ir de aquí”, que atrajo a miles de turistas a la isla para bailar salsa, bomba, plena y reguetón, las expectativas son altas para todo aquel que fue testigo del magno evento.

El fundador de Roc Nation, el productor Shawn “JAY-Z” Carter, destacó precisamente que fue la residencia en la isla lo que los motivó a buscar a Bad Bunny para el “Halftime”.

Esta presentación —la única en Estados Unidos— se dará en medio del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que arranca en noviembre de 2025 y se extenderá hasta julio de 2026, con paradas en República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, España, Argentina, Brasil, Australia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Japón, Polonia, Italia, Bélgica y Francia.

Finalizando la entrevista, resaltaron el trabajo musical del artista urbano puertorriqueño, quien ha visto su carrera crecer rápidamente, atrayendo a millones de fanáticos en cada rincón del mundo. “Creo que también es el resultado de simplemente hacer las cosas con el corazón, ya sabes. Siempre estoy dando lo mejor de mí y estoy trabajando con mucha pasión. Además, sigo trabajando porque soy un novato”, indicó Bad Bunny.