Fallece Peabo Bryson, conocido por los duetos de “Aladdin” y “La Bella y la Bestia” de Disney

Nueva York - Peabo Bryson, el cantante de R&B ganador de dos premios Grammy más conocido por ser la voz detrás de los duetos de las películas de Disney ganadoras del Oscar “La Bella y la Bestia” con Celine Dion y “A Whole New World” con Regina Belle de “Aladdin”, ha muerto. Tenía 75 años.

Su familia informó en un comunicado de que Bryson falleció el martes por la noche, días después de sufrir un derrame cerebral.

“Aunque nuestros corazones están rotos, encontramos consuelo en saber lo profundamente que Peabo era amado y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su espíritu generoso”, dice el comunicado de la familia. “Su legado y su música perdurarán durante generaciones”.

Célebre internacionalmente por sus clásicos de Disney, Bryson también se labró una carrera durante cinco décadas como uno de los principales baladistas de R&B, acaparando éxitos como “Feel the Fire”, “I’m So Into You” y “Can You Stop the Rain”.

PUBLICIDAD

“Durante más de cinco décadas, la extraordinaria voz de Peabo sirvió de banda sonora a algunos de los momentos más preciados de la vida”, dice el comunicado de la familia. “Su música llevó a generaciones a través de alegres celebraciones, grandes historias de amor y perdurables momentos de consuelo e inspiración”.

Nacido y criado en Carolina del Sur, el cantante, compositor y baladista lanzó su carrera con el grupo Moses Dillard and the Tex-Town Display en la década de 1970. Poco después, la discográfica de Atlanta Bang Records le fichó como solista.

Grabó para Capitol, Elektra y Columbia Records y se convirtió en uno de los dúos más solicitados de la música. Además de Belle y Dion, también colaboró con artistas como Roberta Flack y Natalie Cole.

Su dúo con Flack, “Tonight, I Celebrate My Love”, se convirtió en una de las canciones de amor definitorias de la década de 1980, mientras que “If Ever You’re in My Arms Again” ayudó a ampliar su audiencia más allá de la radio R&B. Más tarde alcanzó el nº 1 de R&B con “Show & Tell” y “Can You Stop the Rain”.

Más allá de la música, Bryson apareció en producciones teatrales como “Raisin”, “The Wiz” y “Porgy and Bess”. En 2018, regresó con “Stand for Love”, su 21.º álbum de estudio, producido por el dúo de creadores de éxitos Jimmy Jam y Terry Lewis.

Bryson sufrió un derrame cerebral a finales de mayo y fue sometido a cuidados médicos.

“En este momento, la familia pide privacidad mientras navegan juntos en este momento profundamente personal”, decía entonces un comunicado de su representante. “Los pensamientos, las oraciones y el amor de amigos y fans son bienvenidos y profundamente apreciados”.

PUBLICIDAD

En 2019, Bryson se recuperó por completo tras sufrir un ataque al corazón.

La comediante y presentadora de televisión Loni Love dijo que trabajó con Bryson en un crucero el año pasado y que una noche habló con él durante horas en la cubierta después de que se diera cuenta de que estaba sentado solo.

“Compartió historias increíbles, habló apasionadamente sobre su música y tenía un amor tan profundo por su oficio”, escribió en un post en las redes sociales el martes. “Estoy muy agradecida de haber tenido ese momento tan especial con él”.

La familia de Bryson dijo que los arreglos conmemorativos y de celebración de la vida se anunciarán en una fecha posterior.

___