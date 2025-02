Jennifer López revive el “halftime” del Super Bowl 2020, cuando compartió tarima con Bad Bunny

View this post on Instagram

En 2020, JLo protagonizó, junto a la cantante colombiana Shakira, uno de los espectáculos de medio tiempo más vistos en todos los tiempos. En aquel momento, Bad Bunny subió al escenario para interpretar la canción “I like it like that” y varias líneas de su tema “Callaíta”, luciendo una capa y pantalón plateado. El reguetonero colombiano, J Balvin también formó parte del show musical.