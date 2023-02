La estrella barbadense Rihanna ofreció un fascinante espectáculo de “Halftime Show” esta noche, para el partido del Super Bowl 2023 entre los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City que se lleva a cabo el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

Un tiro a medio cuerpo de la cantante la mostró ataviada en un conjunto rojo brillante de abrigo acolchonado, bustier plástico sobre una blusa larga pegada, pero cuando la cámara se distanció, cuál no sería la sorpresa al descubrir que Rihanna se encontraba de pie en una plataforma elevada a decenas de pies del suelo sostenida por cables. Esta a su vez se encontraba flanqueada por una serie de plataformas similares que subían y bajaban de manera sincronizada al compás de las canciones y en las que varios pares de bailarines ejecutaban sus coreografías. En el suelo, en una larga pasarela roja, una treintena de bailarines, todos vestidos en ajuares urbanos blancos, le acompañaban.

Rihanna permaneció todo el tiempo luciendo un conjunto rojo que incluyó pantalones abultados, en completo contraste con su numeroso cuerpo de baile ataviado en absoluto blanco, como si se tratara de una referencia al próximo Día de los Enamorados. La vestimenta de la cantante revelaba por instantes su vientre abultado, lo que ha levantado especulaciones de que se encuentra embarazada, a la espera de su segundo retoño.

Precisamente, en días recientes durante su participación en el podcast “The Process with Nate Burleson”, Rihanna había dicho que para este espectáculo iba a contar con un “invitado sorpresa”. Al no contar con ningún artista invitado, su fanaticada ha concluido que se trataba de su bebé por nacer.

Poco después de haber concluido su presentación -y tras el furor causado por la noticia, al punto de que el hashtag #Pregnant se volvió tendencia mundial- un representante de Rihanna confirmó a The Hollywood Reporter que la artista se encuentra embarazada nuevamente, tras haber dado a luz a su primer retoño en mayo de 2022. La artista se ha reservado información sobre su primer bebé, incluso su nombre, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

La intérprete ofreció una selección de sus éxitos más recordados mientras despertó especulaciones en las redes sociales de que se encuentra embarazada nuevamente. (Seth Wenig)

“La lista de canciones fue el mayor reto. Eso fue lo más difícil. La parte más dura, decidir cómo maximizar 13 minutos, pero también celebrar, de eso se va a tratar este show, será una celebración a mi catálogo de la mejor forma posible”, había dicho Rihanna el jueves pasado en un evento moderado en el que la periodista Nadeska Alexis fue la única persona que le pudo hacer preguntas a la cantante, para quien este es su primer evento en vivo en siete años.

La artista demostró este domingo que la selección fue más que acertada. Comenzó con el tema “Bitch Better Have My Money”. A este le siguieron éxitos como “Where Have You Been”, “Only girl (in the World)”, “We Found Love”, “Rude Boy”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up”, “All of the Lights”, “Run This Town”, y sus dos mega éxitos más recordados, “Umbrella” y “Diamonds”.

Rihanna lució seductora y coqueta, en un instante, en medio del show cuando su tarima flotante había descendido al nivel de la pasarela terrera, se retocó el maquillaje mientras se desplegaba en una coreografía que integraba pasarela con sugestivos movimientos.

“Buenas noches. Gracias Arizona”, se limitó a expresar al finalizar su participación, mientras el estadio se iluminaba en fuegos artificiales.

Galardonada con nueve premios Grammy, Rihanna ha colocado 14 canciones en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard, incluyendo “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” y “Disturbia”.

“Al final de cuentas, si fracasa o es un éxito, mi nombre estará en ello. Así que realmente me involucro en cada aspecto de todo lo que hago”, dijo el jueves sobre el espectáculo de medio tiempo.

Rihanna se sumó así a una lista de artistas que se han presentado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyendo a Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira y The Weeknd.

El año pasado el hip hop fue celebrado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar presentándose juntos.

Rihanna había rechazado presentarse en el medio tiempo de 2019 por solidaridad con Colin Kaepernick. Pero ha dicho que el momento y las circunstancias eran los correctos para ella en esta ocasión.

Apple Music reemplazó este año a Pepsi tras una década como patrocinador del medio tiempo. Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero según analistas, se espera que la liga obtenga al menos $50 millones por año por los derechos.

Aparte de la esperada actuación de Rihanna durante el partido, el astro country Chris Stapleton interpretaría el himno nacional, mientras que la leyenda del R&B Babyface entonará “America the Beautiful”. La actriz y cantante Sheryl Lee Ralph también entonará “Lift Every Voice and Sing”. El actor sordo galardonado con el Oscar Troy Kotsur interpretará el himno nacional con lenguaje de señas estadounidense.

Colin Denny interpretará “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing” correrá a cargo de Justina Miles.