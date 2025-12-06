“Objetivo Fama”, “La casa de los famosos” y el Super Bowl LX dominarán la pantalla de Telemundo en el 2026

Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini.

Telemundo Puerto Rico presentó, ayer jueves, su estrategia para la próxima temporada en su acostumbrado evento “Upfront”, en el que prometió redefinir la oferta televisiva local.

La presentación, que destacó la amplia cobertura de noticias, contenido original premium y eventos deportivos de clase mundial, subrayó el compromiso de la empresa de conectar con la audiencia mediante múltiples plataformas, desde la televisión tradicional hasta su aplicación móvil.

Bajo el lema “Voy subiendo”, y ante una audiencia compuesta por clientes y socios de negocio, el Canal 2 se proclamó como la casa oficial de las Fiestas de la Calle San Sebastián y la Copa Mundial de la FIFA 2026. Asimismo, la emisora confirmó la continuación de sus 80 horas de programación local y el regreso de populares superproducciones.

“Reality shows”

Este 2025, los fanáticos de la competencia de canto “Objetivo Fama” revivieron la emoción de sus inicios con el regreso del proyecto a la pantalla. El próximo año, la producción de Soraya Sánchez volverá en busca de la nueva estrella de la música latina.

Dionicio Matos, ganador absoluto de la última edición, así como la jueza Ana Isabelle, la presentadora Gil Marie López y Sánchez dijeron presente. El venezolano, por su parte, invitó a los interesados a prepararse para el proceso de audición.

La cadena, de igual manera, apostará por la sexta temporada de “La Casa de los Famosos”, la cuarta temporada de “Top Chef VIP” y la tercera temporada de “La isla: desafío extremo”. De hecho, la modelo y atleta boricua Nievelis González, quien ocupó un lugar en la semifinal del “show” de resistencia, también asistió al “Upfront”.

Finalmente, “Exatlón Estodos Unidos” tendrá su onceava temporada. La competencia presentada por Frederik Oldenburg mantendrá su récord como el “reality show” más longevo de la televisión hispana.

Deportes

Telemundo transmitirá la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF). Asimismo, la cadena informó que tiene los derechos -en inglés y español- del Super Bowl LX de la NFL, donde el astro boricua de la música urbana, Bad Bunny, protagonizará el espectáculo de medio tiempo.

Partidos de la NBA, la llegada de la Major League Baseball (MLB), la Copa Mundial de la FIFA 2026, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, los juegos de las Cangrejeras de Santurce en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), la serie final de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto, la Premier League (fútbol) y carteleras de boxeo de Miguel Cotto Promotions completarán la oferta en este ámbito.

Premiaciones

Los Premios Tu Música Urbano 2026, otra producción de Sánchez, volverán en junio para enaltecer lo mejor de “la música que mueve al mundo”. Asimismo, los Premios Influencers harán historia al transmitirse por primera vez.

A finales de año, la premiación de los Grammys y los Premios Billboard de la Música Latina honrarán a los más destacados en la industria.

Lo anterior se sumará a las 80 horas de programación local de Telemundo Puerto Rico donde se destacan “Hoy día Puerto Rico”, “Alexandra a las 12″, “Día a día”, “Primera pregunta”, “Puerto Rico gana”, “Raymond y sus amigos”, “Rayos X”, “Telenoticias”, “Latin Doctors”, “Atención Atención”, “Shabum”, “Borinqueando” y “Yo soy un gamer”. Por otro lado, iniciativas como “Sanando juntos”, la unidad investigativa “Telemundo responde”, la “Gira de huracanes”, los “Conciertos en casa” y la “Feria Telemundo Puerto Rico” se mantendrán para beneficio de la audiencia.