Telemundo Puerto Rico adelanta su oferta para el 2026

Desde su primera transmisión el 28 de marzo de 1954, Telemundo Puerto Rico se ha consolidado como una voz indispensable en el Caribe al marcar hitos en la comunicación y el entretenimiento en español. Desde entonces, mediante sus producciones, el canal se ha mantenido constante en su misión: abordar los temas que resuenan directamente con la vida cotidiana de los puertorriqueños.

Ayer, jueves en la noche, la autodenominada “casa de Puerto Rico” celebró su “Upfront 2026” para clientes y socios de negocio. Conscientes de que la diáspora boricua en los Estados Unidos es grande e influyente, con más de 6.1 millones de personas identificándose como puertorriqueñas, el próximo año, la empresa buscará acercarse más a esta comunidad.

“Me encanta que sigamos creando puentes entre la diáspora y nosotros”, expresó Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico. La ejecutiva hizo referencia al lanzamiento de Telemundo Puerto Rico Fast Channel el 10 de febrero de 2026.

La incursión del Canal 2 a este modelo de televisión por internet lo reveló José Cancela, presidente de Telemundo Station Group. Con orgullo, el ejecutivo recordó que Telemundo nació en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Como saben o como muchos saben, existe la tecnología de Fast Channel. Hoy en día, en Estados Unidos y en el mundo entero, la tecnología se ha dado para poder lanzar plataformas digitales con contenido, por esto le dicen ‘Fast Channel’, que son apoyados con publicidad. La plataforma más importante para los ‘Fast Channels’ es Roku”, comenzó.

De esta manera, en febrero de 2026, Telemundo Puerto Rico llegará al mundo “Fast Channel” a través de Roku. A diferencia de los cientos de canales existentes en la plataforma, este contará con el apoyo de las 30 estaciones de Telemundo en Estados Unidos junto con sus plataformas digitales para ser el canal más apoyado en toda la nación.

“Porque nuestros talentos, nuestros técnicos y nuestra programación no van a pasar desapercibidos en la plataforma de Roku, porque ustedes se lo merecen”, concluyó Cancela, quien recién había llegado de “The Christmas Tree Lighting” en Rockefeller Center, en Nueva York.

Figueroa, quien fue descrita por Cancela como el “Energizer Bunny”, celebró que “todos esos boricuas (en la diáspora) que viven desesperados tratando de ver” su programación finalmente podrán hacerlo. Lo mismo ocurrirá con la cobertura de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.

La presidenta adelantó que la cobertura del evento cultural unirá la estación local con las de Estados Unidos. Esto será posible en alianza con SBS, que también cuenta con estaciones estadounidenses.

“Nos importa mucho hacer esto porque creo que es súper importante que aprendamos a crear puentes entre la diáspora y la isla. Como todos nosotros decimos, somos Puerto Rico aunque estemos en la luna. De esa manera, este 2026 vamos a agrandar la cobertura de las ‘SanSe’”, explicó.

PUBLICIDAD

El “Upfront 2026”, que se celebró bajo el tema “Voy subiendo”, supuso todo un evento cultural. El estudio lució al estilo del festival anual mientras pleneros, cabezudos y zanqueros escoltaron a los anfitriones de la noche: los talentos del canal.