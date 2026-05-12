Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El triste adiós de Eiza González al gran amor de su vida que murió en sus brazos

La actriz compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales

12 de mayo de 2026 - 8:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eiza González (Jordan Strauss)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz mexicana Eiza González atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras despedirse de Pasita, su inseparable perrita chihuahua durante casi 24 años.

RELACIONADAS

A través de su cuenta de Instagram, González compartió un conmovedor mensaje acompañado de imágenes y un video de los últimos momentos junto a su querida mascota, quien falleció en sus brazos.

“Me rompe el corazón decir que mi princesita de abrazos ha cruzado el puente del arcoíris. Este video fue nuestro último día juntas, y verla dar sus últimos pequeños respiros fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar”, escribió.

La artista abrió su corazón al recordar el profundo vínculo que construyó con Pasita desde que era apenas una niña. “Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo. La gente intenta consolarme diciendo que te tuve por muchísimo tiempo, pero lo que no entienden es que estoy llorando cada uno de esos años, días, minutos y momentos que compartimos”, expresó.

La actriz también recordó cómo su mascota estuvo presente en cada etapa importante de su vida: “Estuviste conmigo en mi adolescencia, mientras me convertía en mujer, en cada momento bueno y en cada momento difícil, en cada lugar al que la vida me llevó”.

Con palabras llenas de amor y dolor, González confesó que la ausencia de Pasita dejará un vacío imposible de llenar. “Pasita, te amo más de lo que las palabras podrían explicar. Creo que nunca dejaré de llorar cuando piense en ti. Voy a extrañar nuestros abrazos interminables, tu dulce ojito mirándome con tanto amor y la tranquilidad de simplemente tenerte a mi lado”.

Tags
MuertesMascotas
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: