El triste adiós de Eiza González al gran amor de su vida que murió en sus brazos

La actriz mexicana Eiza González atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras despedirse de Pasita, su inseparable perrita chihuahua durante casi 24 años.

A través de su cuenta de Instagram, González compartió un conmovedor mensaje acompañado de imágenes y un video de los últimos momentos junto a su querida mascota, quien falleció en sus brazos.

“Me rompe el corazón decir que mi princesita de abrazos ha cruzado el puente del arcoíris. Este video fue nuestro último día juntas, y verla dar sus últimos pequeños respiros fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar”, escribió.

La artista abrió su corazón al recordar el profundo vínculo que construyó con Pasita desde que era apenas una niña. “Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo. La gente intenta consolarme diciendo que te tuve por muchísimo tiempo, pero lo que no entienden es que estoy llorando cada uno de esos años, días, minutos y momentos que compartimos”, expresó.

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La actriz también recordó cómo su mascota estuvo presente en cada etapa importante de su vida: “Estuviste conmigo en mi adolescencia, mientras me convertía en mujer, en cada momento bueno y en cada momento difícil, en cada lugar al que la vida me llevó”.