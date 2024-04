Eiza González, fascinada con darle vida a una espía

CIUDAD DE MÉXICO- Eiza González interpreta a una astuta espía contra los nazis en el más reciente filme de Guy Ritchie “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare”, en el que comparte créditos con Henry Cavill , Babs Olusanmokun y Alan Ritchson en una historia de intrigas, trenes, barcos y casinos.

“Realmente hostigué muchísimo a mi equipo para que me ayudaran a que fuera considerada para el personaje”, dijo la actriz mexicana en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York, donde se encontraba en otro rodaje.

Marjorie, la espía que interpreta González, tiene su lado seductor, pero no se detiene al enviar mensajes en clave para una operación naval secreta cerca de las costas del oeste de África.

El filme está inspirado en hechos reales y basado en un libro de no ficción del corresponsal de guerra e historiador militar Damien Lewis. Retrata a una organización secreta de combate de la Segunda Guerra Mundial creada por primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y también incluye la participación del eventual autor de “James Bond”, Ian Fleming, quien antes de ser escritor fue oficial de inteligencia británico. La organización emprende la Operación Postmaster, detallada en documentos desclasificados en 2016.

“Es increíble cuando tienes la oportunidad de trabajar con gente como él, me encantó y siempre te quieres llevar algo (del montaje), porque esa época es increíble. A mí me encantan las cosas vintage, entonces era como mi mero mole”, dijo la actriz.

“Estaba obsesionada con mi vestuario, desde los peinados hasta los looks, es mi época favorita”, señaló. “Toda la hechura del proceso es auténtica… Tengo todo puesto para que se sienta la diferencia en el cuerpo cuando estás vestida así”.

Previamente, Ritchie y Cavill trabajaron juntos en “The Man From U.N.C.L.E.”. En el caso de González está por estrenar dos películas más con Ritchie, “In the Grey” y “Fountain of Youth”. La segunda es la película que está filmando actualmente.