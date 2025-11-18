Reciben a Raymond Arrieta en Telemundo: “No puedo dormir”

Después de una “jornada intensa” con la que puso fin a la iniciativa filantrópica “Da vida” a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, el presentador Raymond Arrieta regresó a su segunda casa, Telemundo Puerto Rico. Allí fue recibido por la presidenta del canal, Migdalia Figueroa, y el resto de sus compañeros.

“No puedo dormir, no puedo hablar. El cuerpo está como ‘hyper’, y uno sigue quemando calorías, todavía yo estoy sudando. Esta vez fueron casi 150 libras”, expresó arrieta.

En plena tranmisión, su compañero, El JD, reveló que el último tramo de “La ñapa” estuvo a punto de cancelarse. Según el presentador, Arrieta no podía respirar.

1 / 15 | Con lágrimas de alegría y emoción, Raymond Arrieta culmina la caminata "Da Vida". Cerca de la 1:30 p.m., Raymond Arrieta hizo su entrada al frente marítimo de Cataño, en el último tramo de "La Ñapa" de la caminata "Da Vida". - alexis.cedeno 1 / 15 Con lágrimas de alegría y emoción, Raymond Arrieta culmina la caminata "Da Vida" Cerca de la 1:30 p.m., Raymond Arrieta hizo su entrada al frente marítimo de Cataño, en el último tramo de "La Ñapa" de la caminata "Da Vida". alexis.cedeno Compartir

“Se iba a cancelar, pero yo dije déjame intentarlo. Salir a caminar, si me pasaba algo o me sentía mal, por lo menos lo había intentado”, explicó quien capitanea el programa de comedia “Raymond y sus amigos”.

Arrieta hizo su entrada al frente marítimo de Cataño ayer, lunes, a la 1:30 p.m., tras salir a las 10:00 de la mañana de Carolina.

“¡Qué camino largo… 140 millas que le prometimos al Oncológico que íbamos a hacer!”, dijo ante un mar de gente, vestidos en su mayoría de color naranja con la camisa benéfica.