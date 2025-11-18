Opinión
18 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reciben a Raymond Arrieta en Telemundo: “No puedo dormir”

El comediante y filántropo reveló la razón por la que casi suspende la última ruta de “Da vida: la ñapa”

18 de noviembre de 2025 - 3:00 PM

Raymond Arrieta lideró la caminata "Da vida" durante 16 años. (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de una “jornada intensa” con la que puso fin a la iniciativa filantrópica “Da vida” a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, el presentador Raymond Arrieta regresó a su segunda casa, Telemundo Puerto Rico. Allí fue recibido por la presidenta del canal, Migdalia Figueroa, y el resto de sus compañeros.

“No puedo dormir, no puedo hablar. El cuerpo está como ‘hyper’, y uno sigue quemando calorías, todavía yo estoy sudando. Esta vez fueron casi 150 libras”, expresó arrieta.

En plena tranmisión, su compañero, El JD, reveló que el último tramo de “La ñapa” estuvo a punto de cancelarse. Según el presentador, Arrieta no podía respirar.

Cerca de la 1:30 p.m., Raymond Arrieta hizo su entrada al frente marítimo de Cataño, en el último tramo de "La Ñapa" de la caminata "Da Vida". “¡Qué camino largo… 140 millas que le prometimos al Oncológico que íbamos a hacer!”, dijo ante un mar de gente. También, se informó, quedan camistes y gorras para la venta en las tiendas Me Salvé.
1 / 15 | Con lágrimas de alegría y emoción, Raymond Arrieta culmina la caminata "Da Vida". Cerca de la 1:30 p.m., Raymond Arrieta hizo su entrada al frente marítimo de Cataño, en el último tramo de "La Ñapa" de la caminata "Da Vida". - alexis.cedeno

“Se iba a cancelar, pero yo dije déjame intentarlo. Salir a caminar, si me pasaba algo o me sentía mal, por lo menos lo había intentado”, explicó quien capitanea el programa de comedia “Raymond y sus amigos”.

Arrieta hizo su entrada al frente marítimo de Cataño ayer, lunes, a la 1:30 p.m., tras salir a las 10:00 de la mañana de Carolina.

“¡Qué camino largo… 140 millas que le prometimos al Oncológico que íbamos a hacer!”, dijo ante un mar de gente, vestidos en su mayoría de color naranja con la camisa benéfica.

El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. Raymond Arrieta comenzó el trayecto desde el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. En su segundo día la caminata saldrá desde la urbanización Las Colinas en Toa Baja para llegar a Vega Alta.
1 / 10 | Así arrancó la caminata que dará la vuelta a Puerto Rico “Da vida: la ñapa” de Raymond Arrieta. El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. - Pablo Martínez Rodríguez
Raymond Arrieta Telemundo televisión Caminata de Raymond Arrieta Caminata Da Vida
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
