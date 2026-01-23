Conciertos de Bad Bunny disparan especulación con precios de hospedajes en Medellín

Bogotá- Los tres conciertos que el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny dará este fin de semana en Medellín han puesto en el centro de la polémica los alojamientos turísticos de la ciudad tras numerosas denuncias de especulación en los precios y cancelaciones de reservas reemplazadas a última hora por nuevas y exorbitantes ofertas.

Las quejas, difundidas por turistas y usuarios en redes sociales y medios de comunicación, señalan principalmente a viviendas turísticas y plataformas de alquiler temporal, como Booking y Airbnb, a través de las cuales algunas reservas hechas con meses de anticipación fueron canceladas para volver a ofrecerlas a precios que en algunos casos superan los $8,000 por noche.

Entre los más escandalosos está el de un apartamento en el exclusivo barrio de El Poblado, ofrecido en alquiler por cuatro días por $27,000, o apartamentos pequeños, con una sola cama, por $6,330 por dos noches.

Para los menos pudientes hay otras opciones, como una habitación sin baño en un barrio marginal por $275 las dos noches.

PUBLICIDAD

Los conciertos hacen parte de la gira “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour” de Bad Bunny, cuyas presentaciones han causado furor en Medellín, la capital reguetonera de Colombia, tierra natal de artistas como Maluma, J Balvin, Karol G o Feid.

Bad Bunny fue el artista más escuchado el año pasado en Colombia y en el mundo en la plataforma Spotify y se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que se jugará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara,California.

1 / 7 | Bad Bunny lleva su salsa y reguetón a Lima, Perú . Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco - EFE/ Sebastián Blanco 1 / 7 Bad Bunny lleva su salsa y reguetón a Lima, Perú Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco EFE/ Sebastián Blanco Compartir

Los tres conciertos del artista en Colombia se realizarán desde hoy y hasta el domingo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ciudad que espera recibir más de 100,000 visitantes nacionales y extranjeros.

Según estimaciones del sector turístico, los tres conciertos pueden generar una inyección cercana a los $82 millones en la ciudad durante este fin de semana.

Respuesta de las autoridades

“La Administración de Medellín no permitirá abusos ni prácticas especulativas”, declaró el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al tiempo que calificó la llegada del artista como “una oportunidad inmensa” para la economía local.

El mandatario aseguró que su despacho “ha recibido denuncias formales y ya solicitó a representantes de Airbnb en América Latina investigar los casos reportados”, con la posibilidad de sancionar o expulsar de la plataforma a los anfitriones que incumplan las reglas.

En la misma línea, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad competente en estos casos, advirtió que los prestadores de servicios de alojamiento turístico están obligados a respetar las condiciones pactadas en las reservas.

PUBLICIDAD

“Las cancelaciones unilaterales pueden dar lugar a sanciones de hasta 2,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la obligación de compensar o reembolsar a los consumidores afectados, conforme a la Ley General de Turismo”, precisó la entidad.

El concejal de Medellín, Andrés Tobón, llamó a los usuarios que hayan sufrido cancelaciones de última hora a denunciar los hechos y anunció acompañamiento para buscar sanciones, al señalar que debe haber “cero tolerancia” frente a prácticas que calificó como abusivas.

En Colombia, los servicios de alojamiento turístico, incluidos los ofrecidos a través de plataformas digitales, están regulados por la Ley General de Turismo y sus normas complementarias, que obligan a los prestadores a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT), respetar las condiciones ofrecidas al consumidor y responder por eventuales incumplimientos.