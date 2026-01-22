Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Karol G es la nueva embajadora de Reebok

El artista urbano Anuel AA también fue imagen de la marca de calzado deportivo

22 de enero de 2026 - 1:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante colombiana Karol G. (Instagram)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

La cantante colombiana Karol G es la nueva embajadora global de la marca Reebok.

RELACIONADAS

La campaña de publicidad que estrenó ayer, miércoles, muestra a la artista urbana luciendo las zapatillas Reebok Classics, calzado deportivo popularizado en la década de 1980.

La asociación de la intérprete con la marca aviva el regreso de las zapatillas deportivas bajo la campaña “Born Classic. Worn for Life”. La colección se destaca por ser fabricada con cuero 100% genuino. Las zapatillas deportivas son unisex y están disponibles en el mercado.

“La campaña es realmente significativa para mí porque honra la herencia de Reebok y a las mujeres que han dado forma a la cultura a lo largo de generaciones”, dijo la cantante a la a Billboard.

“Tener un par — especialmente los estilos clásicos — era todo en aquel entonces. Recuerdo haber soñado con ellos, imaginando cómo se sentiría finalmente usarlos y llegar a la escuela con esa confianza. Esa era se quedó conmigo. Reebok se convirtió en parte de mi historia desde temprano, vinculado a mi infancia, movimiento y autoexpresión", añadió Karol G a Billboard.

En el anuncio publicitario, Karol G aparece usando una sudadera azul marino “oversized”, pantalones cortos ajustados color claro, medias blancas altas y zapatillas deportivas, combinando elementos clásicos de la moda urbana con un aire nostálgico.

Anuel AA también representó la marca

La artista urbana no es la única que se ha unido a la marca de calzado deportivo Reebok. En el 2022, Anuel AA, expareja de Karol G presentó las zapatillas deportivas, “The Sky Above the Street” en colaboración exclusiva con Reebok.

Anuel AA en el Footlocker de Plaza las Américas.
Anuel AA en el Footlocker de Plaza las Américas. (Stephanie Rojas)
Karol GModa
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
