EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Karol G y Feid habrían puesto fin a su relación hace meses

Aseguran que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación

20 de enero de 2026 - 9:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karol G y Feid (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La relación entre Karol G y Feid terminó hace unos meses, así lo ha confirmado TMZ.

Fuentes cercanas a ambos artistas informaron al citado medio que los artistas terminaron discretamente su relación hace unos meses, pero que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación.

La última vez que los intérpretes de “Verano rosa” se dejaron ver juntos fue en el mes de mayo, cuando asistieron a la premier del documental ‘Mañana fue muy bonito’.

Carolina Giraldo Navarro contó que para su gira “Bichota tour” (2021-2022) su equipo le recomendó buscar un artista para que abriera los shows y ella pidió que fuera el Ferxxo, de ahí se quedaban compartiendo luego de los conciertos hasta que una noche hubo un coqueteo tras terminar una competencia de Nintendo.

“Recuerdo que una vez hicimos como una competencia de Nintendo y como que hubo ese ‘jugueteo’”, relató. “Como que empezamos a tocarnos los piecitos y yo como ‘Ay, Dios’, nos despedimos y como hombre coqueto de la ciudad de Medellín me dio como un ‘piquito esquineadito’ y ahí como que yo entendí todo”.

Tras ese momento, expresó que volvió a escribir “canciones de amor” y “de felicidad”, asegurando que entre los dos han construido lo que describe como una “relación muy sana”.

“Algo que me devolvió y me regaló la relación tan bonita que tengo con él, tan sana, tan divertida, tan todo, fue como esa humanidad”, dijo.

Durante una entrevista para el programa “Today”, de NBC durante la promoción de su documental, la cantante colombiana describió la relación que tiene con su novio Feid.

“En la carrera que hacemos, es difícil tener a alguien que entienda, hay mucho tiempo de estar separados. Me gusta lo que haces, no lo sé, es duro, pero él hace lo mismo y es un alma realmente buena y especial. Así que creo que es una bendición tenerlo”, afirmó.

Asimismo, la intérprete de “Mi ex tenía razón” entiende que tener trabajos similares los ha ayudado a mantener la unión amorosa que anunciaron públicamente en junio de 2023.

“Y él entiende lo que hago. Yo entiendo lo que él hace y eso ayuda. Y sí, la relación se vuelve, como, más saludable, creo”, explicó.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
