Karol G lanza colección de ropa con reconocida marca

La cantante Karol G está en un gran momento de su carrera, que la ha llevado a explorar el territorio de la moda. Poco después de brillar en la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show, sorprende a su público con una colección de ropa con su esencia.

La artista colombiana estableció una alianza con la marca de estilo urbano Diesel para crear una cápsula audaz, moderna y sensual, de la mano del director creativo de la firma, Glenn Martens. La propuesta de moda se titula “Latina foreva”, como su éxito musical, y está inspirada en el disco “Tropicoqueta”.

Karol G modela cada prenda de su nueva colección, luciendo efectos de piel bronceada y “wet look”; algunas de las imágenes tienen como fondo un espacio tropical. La campaña fue realizada por Jack Bridgland Studio.

La colección Diesel x Karol G

“La colección cápsula está inspirada en la portada y los gráficos del álbum “Tropicoqueta”, y presenta una selección de prendas ready-to-wear, denim, trajes de baño y accesorios”, describen en el sitio web de la marca.

La propuesta de la Bichota está conformada por nueve piezas. Una chaqueta biker y unas bermudas en denim con acabado metalizado se pueden lucir en conjunto o por separado. También en denim metálico, encontramos una gorra de béisbol con las señas de identidad de la colección.

En los trajes de baño predomina un vibrante tono naranja metálico con estampado de flor de loto. Hay un modelo ‘one piece’ y un bikini, cuyas piezas se adquieren por separado: top y tanga. Diesel detalla que están confeccionados con tejido elástico reciclado y que son resistentes al cloro.

La cápsula Diesel x Karol G se completa con una camiseta básica en blanco y naranja, que tiene el título de la colección plasmado en el centro: “Latina foreva”; y con un vestido midi naranja con brillo, esta pieza es de textura acanalada y presenta cuello tipo polo.