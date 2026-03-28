“Si algo dentro de ti te da una corazonada, ve a hacerte ese estudio”

Un grupo de 40 pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno protagonizó el jueves un desfile de moda benéfico como parte de la campaña de concientización “Juntos por el Rosa”, luciendo creaciones de diseñadores puertorriqueños sobre la pasarela que se desplegó en el atrio central de Distrito T-Mobile en San Juan.

La iniciativa, que surgió de la alianza entre la empresa V. Suárez & Co., la organización sin fines de lucro Susan G. Komen y la Asociación Americana contra el Cáncer, celebró con esta edición su décimo aniversario bajo el lema “de todos los sombreros que llevas, el rosa cambia tu vida”, siendo el sombrero rosado el símbolo y accesorio protagonista del evento.

Las mujeres seleccionadas, tras pasar un concurrido casting a cargo de la legendaria supermodelo y productora Caridad Fernández, dedicaron varias semanas de ensayos con profesionales para aprender a caminar y posar en escena como parte de los preparativos para el “fashion show”.

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“Fue una experiencia súper valiosa. Ella (Caridad Fernández) tiene un espíritu muy jovial y es súperamable. Nos explicaba y nos hacía modelar a la par de ella con mucha paciencia. Y también iba modulando los movimientos en algunos casos, para ayudar a las que por su tipo de diagnóstico tienen alguna limitación, así que fue muy empática para que todas pudiéramos estar cómodas”, contó a Magacín una de las elegidas para el desfile, Zaira Vallenilla Marte, quien es sobreviviente de un cáncer ginecológico que le fue diagnosticado en el 2020 tras un chequeo rutinario.

El sombrero rosa fue el símbolo de la campaña de este año (Visua Group Corp. Emilio Leon Ph)

Al enterarse de la convocatoria de Juntos por el Rosa a través de una agencia de publicidad, se atrevió a salir de su zona de confort para ponerle el cuerpo al mensaje de prevención y esperanza subiéndose a una pasarela por primera vez. “El poder de la mente es sumamente grande y a veces nos ponemos muchas limitaciones. Y algo que aprendí en mi proceso con la enfermedad es que realmente la actitud es algo importante así como el apoyo de tu entorno. Así que participar de iniciativas como esta para dejarles saber a otras mujeres que no están solas y para llevar el mensaje de prevención es algo muy necesario”, comentó Vallenilla Marte, quien además es ingeniera en computadoras.

Con 44 años, su caso evidencia que el cáncer también puede tocar a mujeres jóvenes, y refuerza el llamado a estar atentas a la salud en todas las edades. “Siempre insisto en que tenemos que mantener un estilo de vida saludable, no solamente en lo físico, también en la salud mental. Y si algo dentro de ti de repente te da una corazonada, ve a hacerte ese estudio, no esperes.”, remarcó.

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Para el desfile, casi una veintena de diseñadores locales pusieron su creatividad al servicio de la causa. Carlos Alberto, José Raul, Lisa Capalli, David Antonio, Paulina Bruno, Javier Arnaldo, Estudiantes de la Escuela Vocacional Metropolitana-Miguel Such, Carmen Chirino, John John, Antonio Astacio, Reynaldo José, Jaer Cabán, Lorena Arvelo, Lillian Díaz, Carlos Javian, Marcos Carrazana, Eddie Guerrero, Gustavo Arango, y Carlota Alfaro crearon piezas únicas para las participantes y realizaron “fittings” para que vivieran la experiencia completa de ser modelos por un día.

Además, entre ensayo y ensayo, se crearon lazos entre las pacientes y sobrevivientes, compartiendo sus historias, acompañándose en sus distintos procesos y alentándose desde la alegría.

Iris Milagros Pérez Padua, una de las pacientes de cáncer seleccionada para el desfile benéfico (Visua Group Corp. Emilio Leon Ph)

“Una comparte experiencias porque estamos todas en el mismo barco y es bien bonito sentir que no estamos solas, que nos podemos dar apoyo una a la otra cuando una quizás llega un día con menos ánimo o un poco triste”, contó Iris Milagros Pérez Padua quien actualmente se encuentra en tratamiento oncológico activo. “Para mí, conocer personas que están pasando por lo mismo que yo, que están felices también, que no se han dejado caer… Las veo que están en la misma actitud que yo y eso me da fuerzas y sé que a ellas también”, agregó la mujer de 51 años y maestra de profesión.

El impacto económico de la campaña continúa en ascenso tras recaudar sobre $200,000 en la edición pasada, lo que sumado a la meta de $300,000 de este año acercaría al millón de dólares la cifra de donaciones para tratamientos de pacientes de cáncer activos. “Nosotros hemos ido creciendo ese recaudo año tras añó y son recaudos limpios que llegan directo a las asociaciones. Y aparte de eso, cada año inyectamos entre 300,000 a 350,000 en educación meramente, llevando el mensaje sobre la detección temprana”, expresó Nicole González, gerente senior de Mercado de V. Suárez & Co. y líder de Juntos por el Rosa.

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