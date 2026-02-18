Opinión
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desfile de alta costura que promueve la inclusión, la diversidad funcional y la autoestima: “Todos somos estrellas”

Fundación Mi Gran Sueño celebrará “Moda sin Obstáculos 2026″

18 de febrero de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más allá de un desfile, “Moda sin Obstáculos" es una plataforma de visibilidad, empoderamiento y esperanza. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La Fundación Mi Gran Sueño anunció la celebración de “Moda sin Obstáculos 2026″, un desfile de modas de alta costura que promueve la inclusión, la diversidad funcional y la autoestima, y que se llevará a cabo el sábado, 28 de febrero de 2026, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

En este desfile de modas de alta costura, los niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional participantes de la Fundación se convierten en los protagonistas y modelos de diseños exclusivos, para reafirmar el mensaje de que la inclusión no tiene límites y que todos merecen espacios donde puedan brillar.

Según se destacó, el evento persigue tres objetivos principales: fortalecer la autoestima y la socialización de personas con diversidad funcional mediante su participación en escenarios no tradicionales; crear conciencia sobre la igualdad, aceptación y respeto a las capacidades diversas; y brindar exposición a diseñadores locales que integran la responsabilidad social como parte de su quehacer creativo.

“‘Moda sin Obstáculos’ es mucho más que un desfile, es una plataforma de visibilidad, empoderamiento y esperanza. En Mi Gran Sueño, todos somos estrellas”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la Fundación, Luis A. Quintán, al destacar que este evento se ha convertido en un espacio transformador tanto para los participantes como para sus familias y la comunidad en general.

La Fundación Mi Gran Sueño es una organización sin fines de lucro en Puerto Rico, ofrece servicios dirigidos a personas con diversidad funcional para promover su desarrollo integral a través de iniciativas educativas, terapéuticas y recreativas.

Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
