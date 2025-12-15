Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Timbiriche Design tendrá su primer desfile de moda en el Museo de Arte Contemporáneo

La edición navideña de la feria de arte y diseño abrirá con una pasarela curada por la diseñadora Namibia Viera

15 de diciembre de 2025 - 8:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El desfile forma parte de la programación completa de Timbiriche Design, que reunirá a más de 90 diseñadores y artistas locales (RACHID MOLINARY)
Por Magacín

El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) celebrará un nuevo hito en su programación cultural con la celebración de su primer desfile de modas como parte de la feria de arte y diseño Timbiriche Design, que este año se llevará a cabo del 12 al 14 de diciembre.

RELACIONADAS

El evento especial tendrá lugar el domingo, 14 de diciembre, a las 3:00 p.m., y marcará una expansión significativa de la plataforma creada en 2012 para impulsar el talento creativo local.

El desfile estará dirigido por la diseñadora Namibia Viera, quien reunirá en un mismo escenario diversas propuestas de la moda puertorriqueña. Bajo su curaduría, la pasarela apostará por destacar la diversidad creativa y artesanal, dando espacio de exhibición a diseñadores emergentes y establecidos del la isla.

La directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC, Marianne Ramírez Aponte, destacó la relevancia del evento para la misión del museo. “En el Museo de Arte Contemporáneo trabajamos continuamente para abrir espacios donde la creatividad local florezca y se encuentre. Este primer desfile de modas de Timbiriche Design representa un paso contundente en esa dirección; un puente que conecta a diseñadores emergentes y consolidados en un escenario que honra su talento, su visión y su capacidad de transformar nuestro entorno cultural”, expresó. “Nos enorgullece ser el hogar de esta comunidad vibrante y diversa, y celebrar con ellos nuevas formas de expresión que enriquecen al país”, agregó Viera.

Diseñadores participantes

El desfile contará con las presentaciones de:

  • Namibia Viera
  • Vigo Swim
  • Laid Back
  • Hecho Por Maguito
  • Casa Muza
  • Gustav

Colaboraciones de joyería

  • Kolibrí Collective
  • Roque Designs
  • Calle Ural
  • Cesuka Jewelry
  • Aniwa Jewelry
  • Snou by Lucía Nieves Cortés
  • Cuento Largo Corto
  • Atípica Joyería

Colaboraciones de accesorios

  • Zapatera Caribeña
  • COA Eyewear

El desfile forma parte de la programación completa de Timbiriche Design, que reunirá a más de 90 diseñadores y artistas locales en el MAC. El público podrá disfrutar de exhibiciones, ventas de arte, joyería, accesorios, ropa y una amplia oferta creativa con entrada gratuita.

El horario del evento será:

  • Viernes, 12 de diciembre: 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
  • Sábado, 13 de diciembre: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.
  • Domingo, 14 de diciembre: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.
Tags
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto RicoDesfile de modasDiseñadores de moda
ACERCA DEL AUTOR
Magacín
MagacínArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: