Timbiriche Design tendrá su primer desfile de moda en el Museo de Arte Contemporáneo

El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) celebrará un nuevo hito en su programación cultural con la celebración de su primer desfile de modas como parte de la feria de arte y diseño Timbiriche Design, que este año se llevará a cabo del 12 al 14 de diciembre.

El evento especial tendrá lugar el domingo, 14 de diciembre, a las 3:00 p.m., y marcará una expansión significativa de la plataforma creada en 2012 para impulsar el talento creativo local.

El desfile estará dirigido por la diseñadora Namibia Viera, quien reunirá en un mismo escenario diversas propuestas de la moda puertorriqueña. Bajo su curaduría, la pasarela apostará por destacar la diversidad creativa y artesanal, dando espacio de exhibición a diseñadores emergentes y establecidos del la isla.

La directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC, Marianne Ramírez Aponte, destacó la relevancia del evento para la misión del museo. “En el Museo de Arte Contemporáneo trabajamos continuamente para abrir espacios donde la creatividad local florezca y se encuentre. Este primer desfile de modas de Timbiriche Design representa un paso contundente en esa dirección; un puente que conecta a diseñadores emergentes y consolidados en un escenario que honra su talento, su visión y su capacidad de transformar nuestro entorno cultural”, expresó. “Nos enorgullece ser el hogar de esta comunidad vibrante y diversa, y celebrar con ellos nuevas formas de expresión que enriquecen al país”, agregó Viera.

PUBLICIDAD

Diseñadores participantes

El desfile contará con las presentaciones de:

Namibia Viera

Vigo Swim

Laid Back

Hecho Por Maguito

Casa Muza

Gustav

Colaboraciones de joyería

Kolibrí Collective

Roque Designs

Calle Ural

Cesuka Jewelry

Aniwa Jewelry

Snou by Lucía Nieves Cortés

Cuento Largo Corto

Atípica Joyería

Colaboraciones de accesorios

Zapatera Caribeña

COA Eyewear

El desfile forma parte de la programación completa de Timbiriche Design, que reunirá a más de 90 diseñadores y artistas locales en el MAC. El público podrá disfrutar de exhibiciones, ventas de arte, joyería, accesorios, ropa y una amplia oferta creativa con entrada gratuita.

El horario del evento será: