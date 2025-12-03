Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Chanel lleva su desfile al subway de Nueva York

Matthieu Blazy transformó una estación del subway de Nueva York en una pasarela única para presentar su primera colección Métiers d’Art

3 de diciembre de 2025 - 5:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las modelos comenzaron a salir de los vagones del tren (CJ Rivera)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El nuevo showman de Chanel, Matthieu Blazy, llevó sus diseños a la calle el martes —o más bien, al subsuelo— con un llamativo desfile en Nueva York celebrado en un andén de metro real.

El diseñador, apenas unas semanas después de su impactante debut para Chanel en París en octubre, tomó control de una sección fuera de servicio de la estación Bowery en Manhattan para presentar su primera colección Métiers d’Art. El desfile anual, que se celebra cada año en una ciudad distinta, rinde homenaje a la artesanía de los talleres que colaboran con Chanel.

La primavera, al estilo Vivienne Westwood, desfiló en el Institut de France sobre un escenario surreal.Andreas Kronthaler, que dirige la casa desde la muerte de Westwood en 2022, abrazó la energía excéntrica que convirtió a la firma en leyenda.Designer Matthieu Blazy accepts applause after the Chanel Spring/Summer 2026 collection presented in Paris, Monday, Oct. 6, 2025. (AP Photo/Aurelien Morissard)
1 / 16 | Semana de la moda en París: Debut en Chanel y otros desfiles destacados en París. La primavera, al estilo Vivienne Westwood, desfiló en el Institut de France sobre un escenario surreal. - Aurelien Morissard

En este caso, fueron dos desfiles: uno en la tarde y otro en la noche. Y, como correspondía a los primeros desfiles de Chanel en Nueva York desde 2018, hubo un gran número de invitados VIP: A$AP Rocky, Tilda Swinton, Ayo Edebiri, Rose Byrne, Kristen Stewart, Sofia Coppola, Lupita Nyong’o, Jessie Buckley, Margaret Qualley, Bowen Yang, Jon Bon Jovi y muchos más.

La ubicación se mantuvo en estricto secreto. Los invitados entraron por una puerta en el 168 de Bowery, y al principio parecía que Chanel simplemente había decorado un espacio para eventos simulando una estación de metro, con paredes de azulejos, torniquetes y un puesto de periódicos (con sus propios diarios personalizados).

Pero al bajar un tramo de escaleras estaba el andén real. Los invitados se acomodaron en gradas que imitaban los bancos del metro. “¡Aléjense de las puertas que se cierran!”, se escuchó en la banda sonora, una frase familiar para los neoyorquinos. Luego llegó un tren, y de los vagones comenzaron a salir las modelos.

El desfile fue en una sección fuera de servicio de la estación Bowery en Manhattan
El desfile fue en una sección fuera de servicio de la estación Bowery en Manhattan (CJ Rivera)

El desfile contrastó notablemente en vibra con la última colección Métiers d’Art presentada en Nueva York en 2018, cuando el fallecido diseñador Karl Lagerfeld tomó el Templo de Dendur del Museo Metropolitano de Arte para una noche que se sintió como una mini Met Gala, con prendas que evocaban el lujo de la realeza egipcia.

Blazy se inspiró no en la realeza, sino en los viajeros urbanos comunes, de distintas edades y perfiles, unidos en una mezcla de estilos de diferentes épocas, desde la década de 1920 en adelante.

“El metro de Nueva York pertenece a todos”, dijo el diseñador en sus notas del desfile. “Todos lo usan. Hay estudiantes y visionarios, estadistas y adolescentes. Es un lugar lleno de encuentros maravillosos, un choque de arquetipos pop”.

Blazy se inspiró no en la realeza, sino en los viajeros urbanos comunes, de distintas edades y perfiles
Blazy se inspiró no en la realeza, sino en los viajeros urbanos comunes, de distintas edades y perfiles (CJ Rivera)

Las modelos recorrieron el andén, algunas revisando si venía el tren —fingiendo molestia por el retraso— u apoyándose en un poste mientras esperaban. Su número aumentó hasta que, al final, se convirtió en una especie de hora pico de moda, con la ecléctica banda sonora cerrando con el tema de “Happy Days”.

Algunos de estos pasajeros llevaban trajes clásicos de Chanel —quizá con una camiseta de “I (Heart) NY”— y otros, abrigos de tweed, capas negras fluidas o faldas de estampados vibrantes. Todas las piezas estaban pensadas para destacar la artesanía.

“Sentí que esto rompía el sistema”, dijo Kristen Stewart tras el desfile de la tarde. “Tuve una reacción genuinamente emocional. Sentí que vi tantas versiones distintas de una persona caminando. No era una sola mujer”.

Stewart, como muchos otros, no sabía cuál sería el tema del desfile, y opinó que el ambiente del metro se sentía como “una ráfaga de momentos fugaces”.

“Era como, ‘¿A dónde va ella?’ Yo quería irme con ellas”, dijo Stewart. “Lo creí. Todo esto es artificio, pero cuando haces una muy buena impresión de la verdad, encuentras la tuya. Esto me pareció real”.

Tan real que Chanel imprimió su propio “periódico” —llamado La Gazette— para acompañar el desfile, con artículos y entrevistas. En una de ellas, Blazy comentaba que la colección estuvo inspirada en parte por la visita de Gabrielle “Coco” Chanel a Nueva York en 1931.

Y no escatimó en elogios para el metro.

“Es casi como el vórtice de la ciudad”, dijo Blazy. “Lo conecta todo”.

Tags
Chanel
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: