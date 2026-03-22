Katia Reguero Lindor: entre la vida pública y la autenticidad personal

El nombre de Katia Reguero Lindor casi siempre aparece asociado al del estelar campocorto puertorriqueño Francisco Lindor debido a la inescapable exposición pública que acompaña la carrera deportiva de su esposo. Pero definirla únicamente por ese vínculo matrimonial no hace justicia a la vida que ha construido por sí misma, ni a la multiplicidad de roles que encarna con la misma dedicación y entrega.

Madre de tres, emprendedora, violinista, gestora de iniciativas comunitarias y conductora del podcast “The Unaparent” desde donde le da voz a experiencias relacionadas con la crianza, Reguero Lindor atraviesa la vida cual equilibrista, balanceándose entre sus pasiones, responsabilidades y desafíos profesionales, siendo el centro de gravedad su misión de forjar un mundo mejor para sus hijos. O al menos morir en el intento.

“Solo pido que la humanidad sea mejor a largo plazo”, había dicho en el 2021 en una entrevista a este periódico, cuando apenas comenzaba su travesía como madre primeriza y recién casada con la estrella de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). Hoy, la aguadillana de 31 años mantiene esa misma convicción pero su contexto se ha transformado por completo. Al nacimiento de su primogénita, Kalina Zoé, que pronto cumple cinco años, le siguió en el 2023 el de Amapola Chloé, que está en sus “terribles dos”, y en marzo pasado el de su primer varón, Koe Amani, conformándose así el familión en torno al cual gira la mayor parte de su cotidianidad.

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Katia vive junto a su familia en Florida (Suministrada)

“Ha sido un camino hermoso. Difícil, como todo el que es padre o madre sabe, con sus altibajos, pero el crecimiento que uno atraviesa criando a sus hijos es de las cosas más transformadoras que a una le pueden pasar”, comentó Reguero Lindor a Magacín al reflexionar sobre cómo la maternidad ha permeado su día a día y, a la vez, le ha traído aprendizajes complejos. Ese fue el motor que la impulsó a crear su podcast “The Unaparent”, que sirve de espacio para que padres y madres pueden compartir sus vivencias sin fingir perfección, y donde se abordan las complejidades de la crianza con humor y honestidad.

“Siempre he sentido la necesidad de hablar de lo que muchas veces no se conversa. Temas de salud mental, la presión de ser mamá, cómo organizarse para cuidar de los niños y de uno mismo, todo eso forma parte de lo que quiero compartir”, explicó, remarcando que su propia experiencia la llevó a comprender la importancia de visibilizar dichos procesos. “La segunda vez (que fui madre) fue una experiencia sanadora para mí, porque la primera vez atravesé depresión posparto y eso me afectó mucho. No le quitó lo hermoso, pero puedo reconocer que yo no estaba en un estado mental y emocional para realmente disfrutarme lo que fue la etapa de bebé y la maternidad con calma. Por suerte luego sí pude hacerlo y hoy sí lo disfruto. Por eso me gusta ayudar a otras mujeres madres a que no se sientan solas en el camino”, resaltó la también creadora de contenido en redes sociales que actualmente acumula más de 118,000 seguidores, contando solamente los de Instagram.

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Su incansable compromiso con las causas sociales la ha llevado a convertirse en madrina de la Pink Gala de Susan G. Komen Puerto Rico, evento benéfico dedicado a pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno que tendrá su próxima edición el 28 de marzo. “Para mí es un honor y una responsabilidad representar historias reales, mujeres reales y familias afectadas. Conectar con la mujer puertorriqueña, educar y sostener a nuestra comunidad es fundamental. Cuando nos sostenemos unas a otras, somos imparables”, afirmó, reforzando la coherencia entre su activismo, su vida pública y su visión humanitaria.

Katia atravesó depresión postparto luego de su primer embarazo pero puedo sanar su relación con la maternidad (Suministrada)

Consciente del alcance que ha adquirido por su condición de figura pública, Reguero Lindor utiliza sus plataformas para generar conversaciones significativas, abordando temas de justicia social, ambientalismo, derechos de la comunidad LGBTT+, racismo y otros tópicos tan profundos como controversiales. En ese sentido, se aleja del típico perfil de influencer que persigue la aprobación de las masas y busca, en cambio, conectar con su comunidad digital de manera honesta, sin filtros, aun cuando eso implique exponerse a la crítica.

“Soy auténtica y genuina en lo que comparto. Publico lo que considero importante y me siento impulsada a alzar la voz porque siento que es fundamental ocupar esos espacios en las redes que por lo general están inundadas de contenido sin mucho valor. Más en los tiempo difíciles que atravesamos como sociedad con tantas injusticias. Siento que mi privilegio me da la oportunidad de hacerlo y quiero usarlo a favor de causas que importan" subrayó, reconociendo que su posición le permite contribuir a la defensa de causas nobles.

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Esa misma efervescencia se potencia aún más cuando se trata de defender a su familia y seres queridos. Recientemente, Reguero Lindor ocupó titulares al expresarse sobre la ausencia de su marido en el Clásico Mundial de Béisbol, respondiendo a comentarios que cuestionaban su compromiso con Puerto Rico. “A mí me pueden decir lo que quieran de mí, eso no me importa. Pero cuando empiezan a hablar cosas que no son de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, eso sí me duele. Francisco ama a Puerto Rico y representar a su país le apasiona, y poner eso en duda es injusto”, explicó. Contó cómo acompañó a Lindor tras conocer que los seguros del torneo lo hacían inelegible, y cómo lo apoyó mientras lidiaba con la frustración de no poder jugar. Aunque el astro de los Mets de Nueva York es más reservado y no suele dejarse afectar por las redes, ella siente la responsabilidad de alzar la voz para proteger a los suyos. “Yo siempre voy a defender lo que amo. Además, él sabía que se estaba casando con una mujer fuerte con opiniones y no se puede quejar”, agregó entre risas.

Sobre su relación con Lindor, que comenzó de manera acelerada, asegura que ha evolucionado a medida que han construido su familia. “Tuvimos que dejar a un lado lo que llaman el ‘honeymoon stage’ (etapa de luna de miel) porque ya teníamos una hija y la dinámica de pareja cambia bastante. Pero siempre buscamos tiempo de calidad para nosotros, ya sea salir o simplemente conectar en casa. Para mí eso es importante”, dijo.

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Tampoco ha abandonado su pasión por la música, siendo el violín tanto un refugio como un escape creativo. “Cuando puedo coger el violín, lo cojo y practico. Recientemente toqué en Carnegie Hall, una experiencia hermosa y un sueño hecho realidad”, compartió la graduada en música clásica de la Universidad St. Mary’s en Texas quien, además, interpretó el Himno Nacional de Estados Unidos con su instrumento antes del partido entre los Mets de Nueva York y los Padres de San Diego en el Citi Field el pasado septiembre, un momento emotivo que se volvió viral y fue aplaudido en ovación.