“Sí, se puede”: La fundación Susan G. Komen celebra su gala anual con un mensaje de esperanza

“A través de estos donativos, a través del dinerito que recibimos, es que podemos dar mamografías gratis en diferentes partes de la isla, hacer una detección temprana a través de estas mamografías, pagar deducibles de tratamientos, pagar deducibles de estudios, como MRI y PET Scan, que son muy caros para los planes médicos y el deducible es mucho, por lo que muchas pacientes no se lo hacen y no tienen un diagnóstico correcto”, añadió la especialista.

“Desde 2009 yo participo de Susan G. Komen, he sido madrina de varios ‘Race for the Cure’. Yo he brincado, saltado y chupado las quenepas. Para mí es un honor. Tenemos a nuestra compañera Marian Pabón pasando por el proceso, y así como ella, he conocido a un montón de sobrevivientes y a un montón de personas que ya no están con nosotros y como, gracias a Dios, yo estoy saludable, lo menos que puedo hacer es estar aquí apoyando”, comentó Guerrero.