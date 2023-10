Hay fechas que marcan un antes y después en la vida. Con nostalgia y alegría se recuerda la fecha del nacimiento de un hijo, el primer día en que se comienza a trabajar y los aniversarios, entre otras ocasiones. Sin embargo, Ana Diez, Teresa Mercado y Karla Sustache recuerdan con claridad el día que fueron diagnosticadas con cáncer del seno.

El diagnóstico llegó por sorpresa para este trío de sobrevivientes, ya que eran mujeres que se consideraban saludables y se hacían las mamografías rutinarias. Aun así, las tres enfrentaron este reto médico con optimismo. Las mujeres, quienes no habían cruzado caminos hasta hace una semana, revivieron sus historias en un encuentro en los estudios fotográficos de El Nuevo Día, para inspirar a otras que estén pasando por este proceso, en el marco de Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se conmemora en octubre.

Los tres diagnósticos

“Vivía una vida tranquila”, narró Ana Diez, bióloga y madre de tres hijas, quien se dedicaba a su hogar, su esposo e hijas cuando fue diagnosticada a los 43 años. “Recibí mi diagnóstico el 27 de octubre de 2007. Me preguntaron si quería que mi esposo pasara conmigo. Les dije que no. Pasé sola, y me dieron la noticia. ‘¡Sácame todo!’, les dije”, recordó de ese momento, pero con la tranquilidad de que sus hijas, en aquel momento de 12, 11 y siete años, necesitaban a su madre. “De esto no me puedo morir”, fue su mantra. Esa misma tarde, cuando recogió a sus hijas en la escuela, les dio la noticia. Diez contó que “ellas ya sabían de los exámenes que me había hecho y estaban pendientes”.

“Me localizan tres lesiones en etapa tres. Tenía tres tipos de cáncer simultáneamente, uno infiltrativo, uno tubular y nodular. No sabía el nombre del cáncer, pero me concentré en que necesitaba estar bien”, mencionó Diez, recordando que “mi esposo sí supo el nombre del cáncer que me diagnostican, pero yo no”.

Ana Diez recibió su diagnóstico en 2007, y procuró mantenerse positiva para el bienestar de su familia. (Xavier Araújo)

Por su parte, Teresa Mercado, secretaria legal, esposa y madre de tres hijos, contó que “era feriado, 19 de noviembre de 2009. Me llaman y me dicen: ‘Tienes que pasar a recoger tus resultados ahora’. Cuando regreso le dije a mi esposo y seguí limpiando. Ese día, limpié ventanas”.

“Mi esposo me cuestionó: ‘¿Qué haces?’, pero yo tenía que continuar y lo acepté. Mi lema fue: ‘Esto no es mío’”, puntualizó la mujer, quien recibió su diagnóstico a los 44 años.

Para la relacionista profesional y dueña de negocio, Karla Sustache, la noticia tocó a sus partes después del huracán Fiona.

“Me diagnosticaron el 26 de septiembre de 2022, todavía los servicios se estaban restableciendo. Me llaman y me dan la noticia por teléfono, después me fui a un negocio que estaba abriendo. Seguí normal. A las seis (de la tarde) lo internalicé y llamé a mis amigas por Facetime y les di la noticia”, contó Sustache, diagnosticada hace poco más de un año. A pesar de recibir la noticia vía telefónica, “sentí a los médicos tristes, pero había que accionar”, especificó Karla, quien entonces tenía 41 años.

A Mercado y a Sustache les diagnosticaron Carcinoma Ductal Invasivo (CDI).

Conocer el tumor

El cáncer de seno más común es el CDI, aseguró la doctora Anna Di Marco, hematóloga oncóloga con práctica en el Centro de Cáncer de la Mujer, en Ponce. “Es el 95 por ciento de todos los cánceres de seno. El cinco por ciento de este tipo de cáncer es Carcinoma Lobular Invasivo (CLI) y aunque es de menor prevalencia, se encuentra en los dos senos”, detalló la hematóloga oncóloga.

“No todos estos tipos de cáncer reciben el mismo tratamiento. Cada mujer se trata diferente, depende de la biología. Por ejemplo, el cáncer de seno más común es receptor a progesterona y estrógeno positivo, y HER 2 negativo. El tratamiento consiste en dos quimioterapias que se dan cada 21 días por cuatro meses, conocidas como ‘la colorá’. Luego, se continúa con taxano, que se da semanalmente por 12 semanas”, agregó la especialista.

Las sobrevivientes entrevistadas pasaron por diferentes procesos como lumpectomías, cirugía en la cual remueven el tumor y el tejido que le rodea; mastectomías, para extirpar el pecho; radioterapias y quimioterapias.

La vida durante el tratamiento

“Yo no podía tirarme a una cama a morir”, señaló Diez, ya que recuerda que su rutina se vio afectada por el tratamiento de cáncer, pero debía llevar una normalidad en su vida porque “mis hijas me necesitaban, y ellas debían ver una normalidad. Quería que vieran que no precisamente te vas a morir de cáncer”.

En el caso de Mercado, la secretaria pensaba que regresaría a trabajar un día después de la quimioterapia. “Regresé tres meses después, y solo trabajé una semana, pues me enfermé; y tuvieron que hospitalizarme”. En ese momento comprendió que debía concentrarse en su recuperación.

A Mercado la tomó por sorpresa tener que dejar su trabajo por tanto tiempo, en medio de su recuperación. (Xavier Araújo)

Y Sustache tuvo que aceptar que se debía retirar “para dedicarme a mí”. La relacionista describió que su proceso de quimioterapias fue uno diferente en comparación con la radioterapia. “En la radioterapia me inventé un calendario, se lo envié a muchos amigos que tengo la fortuna de tener, y compartí con muchos de ellos”.

Caída del cabello

Uno de los efectos físicos de los pacientes de cáncer que reciben tratamiento, es la caída del cabello. Según la doctora Di Marco, esto sucede, ya que las quimioterapias matan todas las células que se replican constantemente.

El trío de sobrevivientes sufrió la caída del cabello.

“Mi pelo se caía solo. La pérdida empezó a los 21 días después de la primera quimioterapia, era un proceso que tú lo esperas, y lo aceptas”, narró Mercado, quien antes de someterse a las quimioterapias se recortó el cabello lo más corto que pudo. Una de sus hijas era estilista en ese entonces y le pidió que “le pasara la máquina”. “Esa noche, mi hija me recortó, se ‘coco peló’ mi esposo y mi hijo también”, recordó.

“El pelo no se me cayó de la primera quimioterapia, en la segunda sí. Esa mañana, busqué una gorra de Tinkerbell para llevar a las nenas al colegio, y cuando regresé le dije a mi esposo que me pasara la máquina, y él también se la pasó”, confesó, por su parte, Diez.

El proceso que pasó Sustache fue un tanto diferente. “La segunda quimioterapia no pude dármela, así que un amigo me recomendó que me fuera de viaje. Busqué boletos, se lo mencioné a unas amigas y viajaron conmigo. Ya en el avión estaba dejando mi pelo por el piso. Y mientras bailaba salsa en Nueva York, dejaba el pelo en la pista”, relató.

Sustache todavía luce su cabello corto. (Xavier Araújo)

Desde el principio de su diagnóstico, Sustache se visualizó sin pelo. Así que durante su estadía en La Gran Manzana, llamó a un amigo, quien le proveyó la máquina para cortarse el pelo. “Fue bien bonito, pues cada uno de ellos me pasaron la máquina”, narró.

“El cáncer te trastoca todo”

La recuperación luego del tratamiento de cáncer de mama no es visible inmediatamente. “Yo me siento bien. Me tomó diez años reconocerme en el espejo, me dio linfedema (hinchazón que causa la acumulación de líquido linfático en el cuerpo), pero aprendí y cambié muchas cosas en el proceso”, recuerda Diez. Recalcó que buscar ayuda psicológica fue fundamental y “estar en grupos de apoyo me hizo pensar que no estaba sola. Asimismo, el cáncer me enseñó a apreciar a las personas cercanas”.

Emocionalmente, Diez aprendió a mantener su mente ocupada. Desde que comenzó el tratamiento contra la enfermedad se convirtió en fanática de los certámenes de belleza, y dedicó su tiempo a la repostería. Disfruta de tomar “vinito con misma”, viajar “porque sí, no sé cómo voy a estar mañana”.

Por su parte, Sustache buscó ayuda profesional y comenzó a ver la vida de otra manera. “Esto no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida”, certificó. Comenzó a caminar por la playa, practica yoga y meditación. “Encontré otros recursos que quizás nunca los hubiese buscado si no hubiese pasado por esta situación”.

Mercado aprendió “a vivir y a aceptar las cosas, aprendí a fluir”. En el momento en que pudo regresar a trabajar, aprovechó, pues “mi trabajo era mi terapia”, aseguró.

Negativo de cáncer y cernimiento

Sustache recibió una prueba negativa de cáncer luego de la cirugía, sin embargo, fue impactante recibir quimioterapias y radioterapias luego de recibir la noticia de que estaba libre de cáncer. Y, por el momento, se hará su ceñimiento cada seis meses.

Mientras tanto, Diez se hace laboratorios cada seis meses y está libre de cáncer. Y Mercado se hace los estudios una vez al año.

“El cáncer me ha quitado el miedo”, “el cáncer en mí no es muerte, es vida” y “el cáncer me quitó limitaciones que me pongo en la cabeza”. Con estas tres frases, Diez, Mercado y Sustache, respectivamente, resumen lo que ha significado el cáncer, y cómo ahora ven y viven la vida de forma distinta y esperanzadora.

Tipos de cáncer de mama

Hay muchos tipos distintos de cáncer de mama que se definen por la ubicación en donde comienzan, su crecimiento o extensión, y su comportamiento. Cáncer de mama invasivo: significa que se ha extendido a los tejidos mamarios cercanos.

El carcinoma ductal invasivo es el más frecuente y comienza en los conductos lácteos

es el más frecuente y comienza en los conductos lácteos El carcinoma lobular invasivo es el segundo más frecuente y comienza en las glándulas productoras de leche de la mama, llamadas lobulillos.

Cáncer de mama no invasivo: significa que no se ha extendido más allá del tejido mamario donde se originó y también se denomina como afección precancerosa.

El carcinoma ductal in situ no es potencialmente mortal, pero se considera un precursor del cáncer de mama invasivo y aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad más adelante.

no es potencialmente mortal, pero se considera un precursor del cáncer de mama invasivo y aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad más adelante. El carcinoma lobular in situ es una afección benigna de la mama y no es un cáncer de mama verdadero.

Fuente: Breastcancer.org