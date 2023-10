Una de las piedras angulares de la prevención de cáncer es la detección temprana. Es, sobre todo, lo que da margen a más opciones de tratamientos efectivos y de más posibilidades de curación. Pero no se puede olvidar que, por ejemplo, el cáncer de mama se mantiene como la primera causa de muerte por cáncer en las féminas, además de ser el más diagnosticado. De hecho, cada año, aproximadamente 2,205 mujeres son diagnosticadas en la isla con cáncer de seno y unas 444 mueren a causa de la enfermedad, señalan desde la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Precisamente, con la celebración de octubre como el mes de concienciación sobre esta enfermedad y, específicamente el 19 de este mes -establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se busca promover la detección temprana y el tratamiento a tiempo. Una lucha que tiene el objetivo “promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos”. Una forma más de que las féminas “a través del autocuidado y la educación generen conciencia sobre la prevención de este cáncer y conozcan cuáles son los métodos de detección temprana que las pueden ayudar a descubrir o detectar una posible enfermedad”, señala la OMS.

Tal y como establece Mayo Clinic en su página de información de salud, la prevención del cáncer de mama comienza con hábitos saludables, tales como limitar el consumo de alcohol y mantenerse físicamente activa. Además de otros pasos importantes para tomar control, aunque la institución también advierte que puede haber unos factores de riesgo, como los antecedentes familiares, que no se pueden cambiar. Pero hay algunas medidas que puedes tomar:

Para reducir el riesgo

Algunas de las recomendaciones que publica el Instituto Nacional de Cáncer (INC) en su página de información de salud para pacientes:

♦ Limitar el consumo de alcohol. Cuanto más alcohol bebas, mayor será tu riesgo de desarrollar cáncer mamario. La recomendación general, según investigaciones sobre el efecto del alcohol en el riesgo de cáncer mamario, es limitarse a no más de una bebida al día.

♦ Mantener un peso saludable. Si necesitas bajar de peso, pregúntale a tu médico acerca de estrategias saludables para lograrlo. Reduce la cantidad de calorías que consumes a diario y aumenta lentamente la cantidad de actividad física.

♦ Actividad física. Te puede ayudar a mantener un peso saludable, lo que ayuda a prevenir el cáncer de mama. La mayoría de los adultos sanos deben tener como objetivo al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa a la semana, más entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana.

♦ Amamantar. La lactancia materna podría desempeñar un papel en la prevención del cáncer de mama. “Cuanto más tiempo amamantes, mayor será el efecto protector”, afirma la publicación.

♦ Limita la terapia hormonal posmenopáusica. Según INC, la terapia hormonal combinada puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer mamario. Por eso recomienda que las mujeres hablen con sus médicos de cabecera sobre los riesgos y beneficios. “Si decides que los beneficios de la terapia hormonal a corto plazo superan los riesgos, usa la dosis más baja que funcione para ti y continúa controlando con el médico el tiempo que llevas tomando hormonas”.

Detección temprana

La clave para atajar a tiempo muchas enfermedades es mantener un estilo de vida saludable, con una buena alimentación, ejercicios y manejar de forma más efectiva el estrés en el diario vivir, recomiendan los expertos de INC. De la misma forma, es importante hacerte las pruebas de cernimiento necesarias, según tu edad, y los exámenes de rutina, además de siempre estar atentos a ciertos síntomas, en este caso, de cáncer de seno, para comenzar tratamiento a tiempo.

Y, aunque las pruebas de detección del cáncer de mama no pueden prevenir la enfermedad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) señalan que pueden ayudar a encontrar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar.

Aquí, algunas de las recomendaciones que la doctora Eva Cruz Jové, radióloga del centro de radiología Senos Puerto Rico, hace anualmente para estas fechas:

♦ Revisa mensualmente tus senos para identificar cualquier masa o apariencia diferente.

♦ La mamografía sigue siendo el “standard of care” y la más eficiente para detectar temprano anomalías, lesiones y otras irregularidades en las mamas y el tejido circundante.

♦ La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que las mujeres comiencen a realizarse una mamografía base a los 40 años, y a partir de los 45, anualmente o cada dos años. Esto, en los casos en los que el riesgo de desarrollar cáncer de mama sea normal o moderado, que no tienen historial familiar, factores de riesgo mínimos y no presentan ningún síntoma sospechoso.

♦ Mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, deben comenzar antes de los 40 años. Lo ideal es que lo consulten con su médico o ginecólogo.

♦ La imagen por resonancia magnética de las mamas se utiliza junto con las mamografías para examinar a mujeres con un riesgo alto de presentar cáncer de mama. No se usa en las mujeres que tienen un riesgo promedio porque la resonancia magnética puede tener un resultado anormal aun cuando no haya cáncer.

♦ La tomosíntesis de seno, también llamada mamografía tridimensional (3-D) y tomosíntesis digital de los senos (DBT, en inglés), es una forma avanzada de toma de imágenes que utiliza dosis bajas de rayos X para detectar el cáncer en forma temprana.

Factores que no puedes cambiar

Según publica los CDC, los estudios han demostrado que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de factores. Entre ellos, ser mujer y envejecer. De hecho, destacan que la mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres de 50 años o más. “Tener un factor de riesgo no significa que la persona tendrá la enfermedad, y no todos los factores de riesgo tienen el mismo efecto”, detalla la agencia federal, tras recomendar que hables con tu médico sobre “las maneras en que puedes disminuir el riesgo y acerca de las pruebas de detección de esta enfermedad”. Entre los que no puedes cambiar, menciona los siguientes:

♦ Envejecer. El riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad.

♦ Mutaciones genéticas. Las mujeres que han heredado cambios (mutaciones) heredados en ciertos genes, tales como en el BRCA1 y el BRCA2, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de mama y de ovario.

♦ Historial reproductivo. El comienzo de la menstruación antes de los 12 años y de la menopausia después de los 55 años, exponen a las mujeres a hormonas por más tiempo, lo cual aumenta el riesgo de cáncer de mama.

♦ Tener senos densos. Quiere decir que tienen más tejido conjuntivo que tejido adiposo, lo cual, a veces, puede hacer difícil la detección de tumores en una mamografía.

♦ Antecedentes personales de cáncer de mama o ciertas enfermedades de los senos que no son cancerosas. Por ejemplo, hiperplasia ductal atípica o el carcinoma lobulillar in situ. Mientras que las mujeres que ya han tenido cáncer de mama tienen mayores probabilidades de tener esta enfermedad por segunda vez.

♦ Antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario. El riesgo es mayor si la madre, una hermana o una hija (parientes de primer grado) o varios integrantes de la familia por el lado paterno o materno, han tenido cáncer de mama o de ovario. Tener un pariente de primer grado de sexo masculino con cáncer de mama también aumenta el riesgo para la mujer.

♦ Tratamientos previos con radioterapia. Las mujeres que han recibido radioterapia en el pecho o las mamas antes de los 30 años (por ejemplo, para el tratamiento del linfoma de Hodgkin) tienen un riesgo mayor de presentar cáncer de mama más adelante en la vida.

♦ Exposición al medicamento dietilestilbestrol (DES en inglés), que se administró a algunas mujeres embarazadas en los Estados Unidos entre los años 1940 y 1971 para prevenir el aborto espontáneo. Por eso, las mujeres cuyas madres tomaron DES cuando estaban embarazadas de ellas, también podrían estar en mayor riesgo de tener cáncer de mama.

Lo que puedes cambiar

Son factores relacionados con un estilo de vida poco saludable que, si los cambias, te pueden ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Entre ellos, el CDC menciona los siguientes:

♦ No mantenerte físicamente activa. Pero mantener una rutina de ejercicios o caminar diariamente pueden ayudar a disminuir el riesgo.

♦ Tener sobrepeso u obesidad después de la menopausia. Es importante establecer medidas para bajar de peso debido a que las mujeres mayores que tienen sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de cáncer de mama que las que tienen un peso saludable.

♦ Tomar hormonas. Algunas formas de terapia de remplazo hormonal (aquellas que incluyen tanto estrógeno como progesterona) durante la menopausia, pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama si se toman por más de cinco años. Además, ciertos anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas) aumentan el riesgo de cáncer de mama también.

♦ Historial reproductivo. Quedar embarazada por primera vez después de los 30 años, no amamantar y nunca haber tenido un embarazo que llegue a término puede aumentar el riesgo de cáncer de mama.

Síntomas de cáncer de seno

Según la Sociedad Americana del Cáncer, una parte importante de la salud de los senos consiste en saber cómo lucen y se sienten normalmente. Además destacan que, aunque es importante hacerse pruebas de detección periódicas para el cáncer de seno, las mamografías no encuentran todos los cánceres de seno. “Esto significa que también es importante que estés pendiente de cambios en tus senos y que conozca los signos y síntomas del cáncer de seno”, recomienda la organización de salud. “El síntoma más común del cáncer de seno es sentir un bulto o masa nueva, no dolorosa, dura y con bordes irregulares, aunque pueden ser sensibles a la palpación, blandos y de forma redondeada. También pueden causar dolor. Es importante que un profesional de la salud con experiencia examine cualquier masa o bulto nuevo, así como cualquier cambio en los senos”, recomienda la agencia federal.

Otros posibles síntomas del cáncer de seno que detalla el CDC son:

♦ Hinchazón del seno o parte de él (aunque no se sienta un bulto)

♦ Formación de hoyuelos en la piel (a veces parecido a la cáscara de una naranja)

♦ Dolor en el seno o en el pezón

♦ Retracción (contracción) de los pezones

♦ La piel del pezón o seno se pone roja, seca, descamada o gruesa

♦ Secreción del pezón que no sea leche materna

♦ Ganglios linfáticos hinchadoss. “Algunas veces un cáncer de seno se puede propagar a los ganglios linfáticos de las axilas o alrededor de la clavícula y causar un bulto o hinchazón ahí, aun antes de que el tumor original en el seno sea lo suficientemente grande como para poderlo palpar”, indica el CDC.

Pero también debes tener en cuenta que cualquiera de estos síntomas puede ser causados por otras dolencias distintas al cáncer de seno, por lo que si los notas, debes visitar a un profesional de la salud “para encontrar la causa”.