Marian Pabón anuncia que está libre de cáncer: “Es la alegría más grande que puedo compartir con ustedes”

La actriz puertorriqueña Marian Pabón anunció este sábado que se encuentra libre de cáncer. Así lo dijo la noche del sábado durante el “Pink Gala” de la fundación Susan G. Komen llevada a cabo en el Vanderbilt Hotel en Condado.

Pabón, quien no pudo estar presente en el evento debido a que se encuentra en recuperación de la doble mastectomía a la que fue sometida como parte de su tratamiento, envió un mensaje grabado en el que compartió la noticia.

“Tengo buenas noticias para ustedes, estas noticias me las dio mi oncólogo, el Dr. Luis Báez Vallecillo. Hace dos días, me dijo estas palabras, que me hicieron llorar de emoción. Me dijo: ‘estás cancer free’. Así que es la alegría más grande que puedo compartir con ustedes esta noche”, dijo.

La actriz fue una de las mujeres homenajeadas en esta edición de la gala, junto a la también actriz, Adamari López. Pabón también tomó la oportunidad para agradecer a la fundación, al igual que al equipo de médicos que la ha acompañado en su camino a la recuperación.

“Yo he tenido un ‘dream team’, que son mis tres héroes. El primero es el Dr. Báez Vallecillo, que es uno de los seres más nobles, más dedicados, lo considero mi amigo, le digo que lo quiero. Es mi Superman, porque no solo me quitó el cáncer, sino que es uno de los oncólogos más guapos que yo he visto en mi vida. Todo el mundo se lo dice, a él le da pachó y le da vergüenza, pero es la realidad”, sostuvo Pabón.

“No solo tengo a Superman, tengo a Wonder Woman, que también es como mi Hormiguita Atómica, la Dra. Laia Allende, mi cirujana, que es la mujer con más dedicación que he visto, es una cosa impresionante. Le doy las gracias a Laia, porque a la hora que la llame, ella está ahí presente”, continuó.

De igual forma, expresó su agradecimiento por el cirujano plástico que estará a cargo de reconstruir su busto.

“Y el tercero de mi ‘dream team’, que es el Batman de mi vida, es el Dr. Jonatán Hernández, que es el que me va a terminar de hacer mis boobies, que me van a quedar exactas y van a quedar bellas como las de Adamari. Y este hombre conmigo es una chulería, es encantador, es buena gente. Yo he tenido una suerte de tener a estos tres médicos maravillosos, dedicados y afortunados”, expresó, conmovida.

“Me pongo sentimental, porque la dedicación que han tenido conmigo y el amor con que todos han trabajado a mi lado, es especial. Le agradezco, nuevamente, a Susan G. Komen por el trabajo maravilloso que están haciendo por todos los pacientes de cáncer, y que saben que yo estoy a su disposición incondicionalmente. Pa’ lante, voy pa’ lante, voy a salir de esto porque viene el ‘stand-up’ de esto, después, todos están invitados”, concluyó la actriz, quien ahora estará tomando tratamientos de seguimiento como parte de su camino a la mejoría.

