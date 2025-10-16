Karol G transforma la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en una fiesta latina

La cantante urbana Karol G fue la encargada de llevar el sabor latino a una de las pasarelas más importantes de la industria de la moda: el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado la noche del miércoles en Nueva York.

“Que fantasía ha sido los últimos meses de mi vida… cumpliendo sueños que tuve de niña y que jama pensé que me pasarían a mí”, expresó “La Bichota” a través de su cuenta de Instagram antes de comenzar el show.

Vestida con lencería de encaje color rojo, la colombiana interpretó en español los temas “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”, de su más reciente producción discográfica, “Tropicoqueta”, mientras desfilaban algunas de las “ángeles” de la marca.

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. (Evan Agostini)

Al finalizar su participación, Karol G regresó muy coqueta a la pasarela, esta vez luciendo las icónicas alas, y desfiló al lado de una de las modelos latinas más cotizadas: la puertorriqueña Joan Smalls, una de las veteranas del evento.

PUBLICIDAD

“Oficialmente un angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA”, publicó la artista finalizando el desfile.

Cabe destacar que los números musicales de este año estuvieron completamente liderados por mujeres. Además de Karol G, la música estuvo a cargo de la leyenda del hip hop Missy Elliott, la artista pop Madison Beer y el grupo de k-pop Twice.

El clásico evento contó con la participación de modelos legendarias de la industria como Adriana Lima, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio, quienes encabezaron la pasarela.