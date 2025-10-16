Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
82°aguaceros
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Karol G transforma la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en una fiesta latina

La colombiana cantó sus temas “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva” en el famoso escenario de moda

16 de octubre de 2025 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. (Evan Agostini)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La cantante urbana Karol G fue la encargada de llevar el sabor latino a una de las pasarelas más importantes de la industria de la moda: el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado la noche del miércoles en Nueva York.

RELACIONADAS

“Que fantasía ha sido los últimos meses de mi vida… cumpliendo sueños que tuve de niña y que jama pensé que me pasarían a mí”, expresó “La Bichota” a través de su cuenta de Instagram antes de comenzar el show.

Vestida con lencería de encaje color rojo, la colombiana interpretó en español los temas “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”, de su más reciente producción discográfica, “Tropicoqueta”, mientras desfilaban algunas de las “ángeles” de la marca.

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.
Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. (Evan Agostini)

Al finalizar su participación, Karol G regresó muy coqueta a la pasarela, esta vez luciendo las icónicas alas, y desfiló al lado de una de las modelos latinas más cotizadas: la puertorriqueña Joan Smalls, una de las veteranas del evento.

“Oficialmente un angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA”, publicó la artista finalizando el desfile.

Cabe destacar que los números musicales de este año estuvieron completamente liderados por mujeres. Además de Karol G, la música estuvo a cargo de la leyenda del hip hop Missy Elliott, la artista pop Madison Beer y el grupo de k-pop Twice.

El clásico evento contó con la participación de modelos legendarias de la industria como Adriana Lima, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio, quienes encabezaron la pasarela.

Junto a ellas también desfilaron Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbie Ferreira, Anok Yai y Jasmine Tookes, quien mostró su embarazo de nueve meses.

Tags
Karol GDesfile de modasNueva York
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: