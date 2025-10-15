Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
MagacínModa
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

¿Dónde ver Victoria’s Secret Fashion Show 2025?: Todo lo que debes saber del famoso desfile

Karol G encabezará el icónico evento que contará con grandes estrellas y un elenco completamente femenino

15 de octubre de 2025 - 11:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karol G encabezará la pasarela junto a la leyenda del hip hop, Missy Elliot (Evan Agostini)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Este miércoles se llevará a cabo el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, uno de los eventos de moda más importantes de la temporada.

RELACIONADAS

Las modelos más cotizadas desfilarán por la pasarela, que este año estará completamente protagonizada por mujeres, quienes también estarán a cargo de la parte musical.

El andar de los ángeles de Victoria’s Secret será al ritmo latino de Karol G, que por primera vez formará parte de este espectáculo, sin dejar de lado la participación de una leyenda del hip hop, Missy Elliot.

La sensualidad de Madison Beer tampoco faltará en la pasarela, con el pop más bailable gracias a sus éxitos como “Make You Mine” o “Yes Baby”. Y sin duda, la cereza del pastel será la presencia del icónico grupo de K-pop Twice, que aportará su energía característica al show.

El desfile contará con la participación de modelos legendarias como Adriana Lima, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio, quienes encabezarán la pasarela.

Junto a ellas, también desfilarán figuras de alto perfil como Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Gigi Hadid, Joan Smalls, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbie Ferreira y Anok Yai.

¿Dónde ver Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se transmitirá en vivo desde Nueva York este miércoles 15 de octubre, a partir de las 6:00 p.m. (hora de Puerto Rico), a través de YouTube, TikTok e Instagram.

Previo al desfile, se llevará a cabo una alfombra rosa, donde se espera la presencia de destacadas personalidades de la moda y el espectáculo.

Tags
Victoria’s SecretDesfile de modasModaKarol G
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: